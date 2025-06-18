馬來西亞女子來台當詐團車手兼旅遊 頻繁取款遭警逮

26歲馬來西亞黃姓女子，在網路接觸詐騙集團，上個月30日來台旅遊兼當取款車手，日前她取款時遭台北市萬華員警盤查，當場查扣她身上22萬元剛領取贓款。

台北市萬華分局西門町派出所員警，日前在西門町徒步區巡邏時，發現一名外籍女子在ATM前神情慌張、不斷操作提款，警方觀察許久，上前盤查。

黃女聲稱是幫台南友人提領金錢，但詳細詢問，對友人身分卻語焉不詳，警方發現黃女持有6張提款卡及大量現金，無法交代來源，警方依法逮捕，查扣贓款22萬5千元、提款卡及手機1支。

警方追查，發現黃女上個月透過臉書接觸詐團，決定來台灣當取款車手，提領贓款抽取佣金後順便旅遊，警方昨天依詐欺及洗錢防制法將她送辦，將持續追查上游集團。