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刊登詐騙廣告遭罰 臉書高層7月將來台

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北報導

臉書母公司Meta Meta詐騙廣告不斷，數發部將再度開罰。(路透)
臉書母公司Meta Meta詐騙廣告不斷，數發部將再度開罰。(路透)

Meta（臉書母公司）詐騙廣告不斷，日前遭數發部開罰一百萬元，據了解，數發部將再度開罰，最快本周公布罰款金額，Meta總部高層已預計七月來台拜會政府打詐相關官員。

警政署五月廿一日移交給數發部廿三個案子，都是Meta廣告資訊揭露不完全案件。數發部次長林宜敬說，數發部已與相關單位開會，目前等Meta陳述意見，仍在行政程序中。

依數發部上次開罰Meta兩案各五十萬元案例推估，市場預期，如果廿多個案子都有資訊揭露不完全情況，數發部此次開罰金額可能上看千萬元。這將是政府推動打詐以來，開罰最重案例。

數發部「網路詐騙通報查詢網」統計，Meta是四大平台中最多詐騙訊息業者，每周下架的統計數據都占九成以上。「網路詐騙通報查詢網」最新數據顯示，本周共接獲四○二二件通報疑似詐騙訊息，經審查確認為詐騙案件數為二七九一件，Meta占比高達百分之九十五點八八，件數較上周上升百分之三點六八；以詐騙類型來看，金融投資詐騙占比、身分冒充類案件最多，占比分別為百分之卅三點九三、卅三點○七。

民眾長期以來都對臉書廣告詐騙問題相當反感，立法院打詐四法完備後，數發部開始祭出開罰手段，首罰企業就是Meta，已開罰兩案、罰金共一百萬元。

據了解，Meta過往大多派出亞太區高層訪台，這次罕見派出美國總部高層來台，顯見Meta對詐騙開罰案件的重視程度。

數發部官員透露，Meta美國總部七月高層訪台，除了拜會數發部，也有機會拜會各個打詐相關的部會高層。數發部樂見Meta美國總部重視這個議題，也會向對方表達政府對打詐的重視，官員也希望Meta積極協助打詐，從數據來看，若Meta能做好源頭管理，台灣詐騙訊息會降低很多。

詐騙 臉書 數發部

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