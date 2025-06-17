快訊

戰火不停…伊朗稱「襲擊以國情報機構」 大樓起火冒濃煙畫面曝

憂死在「黑牢」 黃呂錦茹當庭淚崩揭原打算扛罪：不要再鬧了啦

這分局今年阻詐已5752萬元 被害人遭騙金額也逐月下降

聯合報／ 記者袁志豪／台南即時報導

台南市警第五分局今年度截至六月，已成功攔阻詐騙111件，總攔阻金額達5752萬餘元，對比去年同期僅攔阻90件，攔阻2865萬餘元，件數與阻詐金額均大幅提升；至於民眾被案遭詐騙金額，也從今年1月的1億2504萬，逐月下降，分局將持續打詐、阻詐。

第五分局統計，今年1月分局受理被害人遭詐金額為1億2504萬元，2月4788萬元，3月降至3251萬元，逐月下降顯示分局有效壓制詐騙橫行；至於攔阻民眾被騙，則是逐月成長，不到半年已攔阻5752萬餘元，每月攔阻超過950萬。

分局指出，近期詐騙集團為避免金融機構行員警覺，特意提供被害人應對行員關懷提問方法，如提匯款是為了裝潢款、工程款等理由，被害人自行提領後再由詐騙集團偽稱為理專、幣商等到府收款，並提供收據、偽造公文等，降低被害人戒心。

分局今年來，針對各類詐騙案件加強宣導，結合轄區金融機構及超商主動關懷提問，由第一線人員接觸民眾後，發現有異立即通報警方，趕往現場成功攔阻，不到半年與金融業者攜手合作阻詐111件，共同避免市民遭受財產損失。

分局長洪宏榮呼籲，民眾應提高警覺，遇到可疑投資及金融交易時務必多查證，詐騙集團騙術日新月異、層出不窮，提升自我防詐意識，才是守護自身錢財的不二法門，遇到疑似詐騙電話或相關資訊時，可撥打165、110或到鄰近派出所求助，以防誤入歹徒詐騙圈套。

台南市警第五分局長洪宏榮（左二）、偵查隊長潘志偉（右一）至凱基銀行頒發感謝狀。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局長洪宏榮（左二）、偵查隊長潘志偉（右一）至凱基銀行頒發感謝狀。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局長洪宏榮（左二）、偵查隊長潘志偉（右一）至永豐銀行頒發感謝狀。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局長洪宏榮（左二）、偵查隊長潘志偉（右一）至永豐銀行頒發感謝狀。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局長洪宏榮（左二）、偵查隊長潘志偉（右一）至聯邦銀行頒發感謝狀。記者袁志豪／翻攝
台南市警第五分局長洪宏榮（左二）、偵查隊長潘志偉（右一）至聯邦銀行頒發感謝狀。記者袁志豪／翻攝

詐騙集團 被害人 成功

延伸閱讀

詐團幕後首腦心神不寧拜拜求到下下籤 隨即被一網打盡

「印尼女友很辛苦」竟是一場詐騙 雲林郵局行員警覺阻詐

三峽翁肇事後成大旁76歲婦開車又現死傷 警今為社區長者宣講

懷胎十月新手媽媽羊水破了路邊急電110 台南警緊急開道

相關新聞

獨／政二代涉吸金上億現身機場想潛逃 檢緊急核發拘票…警正追查下落

台南市前副市長顏純左曾經擔任賴清德總統逾6年的副市長，如今在老家下營經營「和平診所」，然其4子顏大鈞卻涉嫌打著「政二代」...

謝忻險遭詐騙涉吸金向男友哭訴 假警視訊「嫌她帳戶錢太少」

藝人謝忻今赴刑事局分享險遭詐騙經驗宣導防詐，指上月接到假檢警詐騙集團電話，指她涉嫌吸金700萬元，後來可能嫌她銀行帳戶存...

防詐從公部門做起！金門縣府推「零發生」識詐目標

金門縣政府今天召開114年5月份治安會報，統計顯示，縣內推動識詐工作初見成效，今年1月至5月詐騙財損金額相較去年同期大減...

政府111簡訊防詐再升級 新增手機末三碼、機關具名辨識標記

為防堵詐騙集團假冒政府名義發送簡訊，數位發展部自6月1日起，強化「111政府專屬短碼簡訊平台」防詐識別機制，訊息開頭將新...

假檢警詐騙升溫…刑事局示警 5月財損增加騙走近90億

警政署「165打詐儀表板」網站公布，上月受理詐欺案1萬6003件、財損87億2967.8萬元，件數及財損較今年4月分別增...

賣帳戶賺上萬！詐團找人頭戶伸向移工 警籲加強法規監管

詐團慣以人頭帳戶收取及轉帳贓款，還將觸手伸向外籍移工，成為警方查緝詐欺死角。桃園移工人數高居全台之冠，網路社群出現許多以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。