這分局今年阻詐已5752萬元 被害人遭騙金額也逐月下降

台南市警第五分局今年度截至六月，已成功攔阻詐騙111件，總攔阻金額達5752萬餘元，對比去年同期僅攔阻90件，攔阻2865萬餘元，件數與阻詐金額均大幅提升；至於民眾被案遭詐騙金額，也從今年1月的1億2504萬，逐月下降，分局將持續打詐、阻詐。

第五分局統計，今年1月分局受理被害人遭詐金額為1億2504萬元，2月4788萬元，3月降至3251萬元，逐月下降顯示分局有效壓制詐騙橫行；至於攔阻民眾被騙，則是逐月成長，不到半年已攔阻5752萬餘元，每月攔阻超過950萬。

分局指出，近期詐騙集團為避免金融機構行員警覺，特意提供被害人應對行員關懷提問方法，如提匯款是為了裝潢款、工程款等理由，被害人自行提領後再由詐騙集團偽稱為理專、幣商等到府收款，並提供收據、偽造公文等，降低被害人戒心。

分局今年來，針對各類詐騙案件加強宣導，結合轄區金融機構及超商主動關懷提問，由第一線人員接觸民眾後，發現有異立即通報警方，趕往現場成功攔阻，不到半年與金融業者攜手合作阻詐111件，共同避免市民遭受財產損失。