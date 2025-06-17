謝忻險遭詐騙涉吸金向男友哭訴 假警視訊「嫌她帳戶錢太少」

藝人謝忻今赴刑事局分享險遭詐騙經驗宣導防詐，指上月接到假檢警詐騙集團電話，指她涉嫌吸金700萬元，後來可能嫌她銀行帳戶存款太少，未再聯繫，她向男友哭訴才驚覺受騙。

謝忻今赴刑事局「165打詐儀錶板」記者會說，接到自稱榮民總醫院台東分院藥劑師電話，表示她被冒名領藥，剛好她前陣子去台東遺失皮包，覺得是有人撿到她的證件，對方稱已協助報警。

她表示，與自稱台東警分局馬蘭派出所警員通話，加入LINE好友，對方稱要立刻製作筆錄，「這句話嚇到我了」，對方稱可線上做筆錄，但要離開住家，她開車到偏遠山區，對方稱有人用她姓名開戶違法吸金700萬元，有20多人要告她，法院已傳喚2次，第3次要拘提，「我這個時候眼淚已經要掉下來！」

她說，對方開啟視訊，現場有10至15人穿警察制服，有桌子、電腦、印表機，栩栩如生，還介紹說「這個是我們的隊長，你要不要跟他打招呼，他是你的粉絲」，隨後有人跟她打招呼；對方告知偵查不公開，不能告訴他人，若父母得知會擔心，東問西問會讓案件外洩。

她說，對方詢問銀行帳戶存款，她回答後對方就說「再聯絡」，「可能是因為我帳戶錢太少」，她還哭著說「謝謝警官」，回家哭著致電男友，男友質疑「為什麼星期天醫院有營業？這是詐騙吧？」後來傳來相同案情的新聞連結，「這時候我才知道我被詐騙了」。

「去騙阿公、阿嬤，你們真的很糟糕！」謝忻哽咽說，在臉書寫此事前掙扎很久，想說出來是周遭有一名從事洗碗工老婦被騙300萬元，讓她很難過，她被騙就算了，可重新來過，老人是一生存下的積蓄。