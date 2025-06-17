外籍移工帳戶淪為詐團洗錢工具 苗栗啟動「結帳還鄉」

苗栗縣警方近來破獲外籍移工淪為詐騙集團車手，且利用離台移工在台帳戶，頻繁提領贓款，為防制移工銀行帳戶淪為洗錢工具，警方及縣府勞青處共同推動「結帳還鄉」行動方案，呼籲移工約滿離境即結清帳戶，共同防詐。

根據苗警統計，今年1至5月期間，因涉及詐欺或違反洗錢防制法而遭裁處告誡案件計有382件，其中外籍帳戶即佔16.80%，至今已查獲60多名移工販賣帳戶，顯見隨著詐騙集團取得人頭帳戶難度日益提高，收購觸角早已轉向收購外籍移工帳戶。

縣警局及勞青處共同推動「結帳還鄉」行動專案，今天上午由縣長鍾東錦主持啟動記者會，結合外國駐台機構、在地廠家及人力仲介公司，共同防杜外籍移工帳戶淪為詐團洗錢工具。

會中並致贈「億光電子公司」感謝狀，表彰該公司善盡企業社會責任，透過勞資雙方協議，由仲介協助將約滿移工銀行帳戶結清，另移工離台後的退稅或其他款項則委由公司仲介匯回其母國銀行帳戶，讓移工無須將提款卡交給在台友人領取退稅款項，安全又有保障，更有效防範帳戶遭不當利用，值得借鏡。

苗栗「結帳還鄉」行動方案，除了至各大聘用外籍移工廠區宣導法令外，勞青處更於離境驗證文件上，提醒約滿移工妥善保管或結清帳戶，不得販賣帳戶予他人，以免影響未來入台或至其他國家工作之權益。

億光公司協理丁建明說，8年前即開始實施外籍同仁離境結清帳戶手續，工作期間並加強法令宣導，近5年共聘用627人，完全零詐騙紀錄。