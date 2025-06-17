假檢警詐騙升溫…刑事局示警 5月財損增加騙走近90億

警政署「165打詐儀表板」網站公布，上月受理詐欺案1萬6003件、財損87億2967.8萬元，件數及財損較今年4月分別增加百分之0.3及14.1。刑事局今表示，近期假檢警手法升溫，詐騙集團成員穿警察制服與被害人視訊取信，民眾切勿相信。

依165打詐儀表板，上月平均每天受理詐騙案516件、財損2億8160萬元，較去年8月日均件數及財損分別下降百分之24.67與36.87，但近期回升，上月受理1萬6003件、財損87億2967.8萬元，較4月1萬5961件、財損76億5244.1萬元增加。

據統計，上月高發案類依序為假投資占百分之18.38、網路購物13.4、假買家騙賣家9.34、假交友（投資詐財）7.64、假交友（徵結詐財）6.07；高財損案類依序為假投資占百分之50.03、假交友（投資詐財）16.49、假檢警12.83、假交友（徵結詐財）2.99、假買家騙賣家1.97。

刑事局長周幼偉今主持打詐儀表板記者會提醒民眾，邀藝人謝忻宣導識詐。刑事局表示，近期假檢警升溫，詐團常假冒戶政事務所、電信公司或醫院等，謊稱民眾身分遭冒用申請戶籍謄本、辦理貸款或申辦手機門號、領取藥物等，製造「個人資料遭盜用」恐慌感；歹徒假冒警察視訊通話，穿警察制服或刑警背心，搭配警察機關背景畫面，稱涉及刑案須配合調查，以偵查不公開要求不得與他人討論，誘使轉帳、面交現金或郵寄、交付提款卡。

刑事局說，司法調查絕不會透過電話或視訊要求交出存摺、金融卡、帳戶密碼或監管帳戶，及禁止與家人聯繫，民眾接到這類電話應保持冷靜，立即掛斷，撥打165反詐騙專線諮詢或上打詐儀表板查詢，若確認為詐騙或已受騙，至鄰近派出所報案。