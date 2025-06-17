賣帳戶賺上萬！詐團找人頭戶伸向移工 警籲加強法規監管

詐團慣以人頭帳戶收取及轉帳贓款，還將觸手伸向外籍移工，成為警方查緝詐欺死角。桃園移工人數高居全台之冠，網路社群出現許多以越南語招攬移工賣帳簿的廣告，一本最高可賣上萬元，警方籲應加強移工申辦帳戶的法律及法規修訂，並完善銀行的監管機制。

網路社群出現不少以「越南語」宣傳的廣告，內容提及欲向準備離台的移工收購提款卡及帳戶，甚至還有上千名成員的買賣社團，移工見能快速脫手並賺錢，索性賣出提款卡及帳戶，渾然不知已成詐團人頭戶。

廣告內容大多提到「各位兄弟姐妹們，滿3年要回去卡片不要丟掉，可以賣一張或一個帳號，最少也有3、4千塊台幣起跳」，因此選擇不結清、不註銷帳戶賣給集團，過一個帳戶最高可賣上萬元新台幣，並以面交為主。

然而移工並非不知道此舉已觸法，即使有聽聞消息，但不少移工認為「以後不來了、出國就沒事了」，因此多數人不以為然，「被通緝就算了反正不會再回台灣」，成為打詐治安死角。

桃園市移工人數居全台最高，針對移工圈的人頭戶詐騙問題，桃園市警局刑警大隊指出，已向刑事局建議應加強外籍移工申請金融帳戶的相關法律及法規修訂，同時宣導銀行人員應加強審核客戶身分驗證及申辦帳戶用途，完善監管機制，並針對可疑交易設立專門通報系統，防止外籍移工人頭帳戶浮濫狀況。