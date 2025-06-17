近期假冒公務機關的詐騙案件再度升溫，更有詐騙集團穿著警察制服行騙，刑事警察局今(17)日召開記者會，提醒大眾留意詐騙，並邀請藝人謝忻分享險些受騙的經驗。

刑事局提醒大眾留意詐騙，並邀請藝人謝忻分享險些受騙的經驗。圖：刑事局提供

刑事局提到，根據「165打詐儀錶板」最新數據統計，今(114)年5月平均每日受理詐騙件數為516件、財損2億8160萬餘元，較去年8月平均受理件數及財損，分別下降24.67%與36.87%。在打擊成效方面，全國警察機關於5月查獲詐騙集團計262團、2,178人，查扣不法利得7億7449萬餘元、攔阻金額12億3675萬餘元，涉嫌詐騙集團網站共下架7972件、涉嫌詐騙集團電話共停號430件、涉嫌詐騙廣告下架7227件。在提升全民防詐免疫力部分，自「165打詐儀錶板」網站上線以來，瀏覽人次已突破183萬，收錄詐騙案例逾6.3萬筆。

刑警局指出，近期假冒公務機關的詐騙案件再度升溫。詐騙集團常假借戶政事務所、電信客服或醫療院所等機關名義，謊稱民眾的身分證遭冒用辦理貸款，申辦門號、戶籍謄本或領取精神科藥物等，藉此製造「個資遭盜用」的恐慌感。隨後，詐騙集團再以假冒公務機關人員名義，透過電話或通訊軟體進行視訊通話，再由詐團成員穿著警察制服或刑警背心等，並搭配印有刑警局或警察局分局標誌的背景畫面，營造出警方辦公環境，佯稱正在製作筆錄，聲稱「名下帳戶涉及刑案」、「必須配合調查」等話術進行詐騙，過程中會強調「偵查不公開」，要求民眾不得與他人討論，並誘導設定約定轉帳以便進行資金監管，甚至郵寄到指定地點或派人到府收取提款卡、印章及相關證件。最終民眾才驚覺受騙，往往已蒙受財務損失。

記者會中邀請到謝忻分享險些受騙的經驗。她談到，當時接到一通詐騙電話，對方先是冒充醫院，謊稱其有人盜用證件領取藥物，營造個資外洩假象，隨後再轉接假警察。該名假警察聲稱因視訊設備不足，故以通訊軟體進行視訊筆錄，並聲稱謝忻涉及一樁重大的吸金案件，要求她回報個人資產，並以「偵查不公開」為由，警告她不得將此事告知家人在內的任何人。幸好謝忻及時察覺有異，才沒有造成財物損失。她也藉此機會呼籲大眾，若遇到類似的詐騙手法，務必保持冷靜、小心求證，多一分查證，就能少一分損失。

刑警局強調，任何司法調查絕不會透過電話或視訊要求民眾交出存摺、金融卡、帳戶密碼，或以任何理由監管您的帳戶及禁止與家人聯繫。面對這類詐騙手法，請民眾務必緊記「防詐3要」原則，第一「要冷靜」，接到可疑電話不論內容多緊急都切勿慌張；第二「要查證」，應立即掛斷電話，並主動撥打165反詐騙專線諮詢，或至「165打詐儀錶板」查詢最新詐騙案例；第三「要報警」，若確認為詐騙或已受騙，請立即至鄰近派出所報案，以保障您的權益。

刑警局也提醒，詐騙手法不斷翻新，近期詐騙通報案件中，有不肖集團指示被害人透過網路銀行開啟「無卡提款」功能，並要求輸入提款金額後，將QR Code與提款序號截圖傳送至LINE，由詐團成員直接於ATM提領現金，全程無需金融卡，即完成資金轉移，造成被害人財產損失更加難以防範。民眾務必提高警覺，勿依他人指示操作任何金融功能，以免遭有心人士操控帳戶。

本文章來自《桃園電子報》。原文：謝忻險遭詐騙 與假警察視訊做筆錄