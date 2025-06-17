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詐臺雅50億 餐飲大亨曾因蔡依林演唱會被「麥當勞女神」提告

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

「隱餐飲集團」負責人鄭淳駿詐臺雅老董50億元遭起訴，法院裁定200萬元交保、限制出境出海，並配戴電子腳環；辦案人員調查，鄭淳駿曾與「麥當勞女神」徐薇涵是好友，兩人後來因蔡依林演唱會等因素反目，徐薇涵指控鄭淳駿借數十萬買演唱會門票，最後卻沒還錢，提告詐欺、恐嚇等罪，檢方認定罪證不足，處分不起訴。

蔡依林演唱會風波事件，當時還牽扯另名「麥當勞之花」、知名網紅張楚珊，當時鄭淳駿是她男友，她與鄭淳駿、徐薇涵及蔡姓男子4人赴高雄看蔡依林演唱會，檢方曾傳喚張楚山出庭作證，調查演唱會門票是由誰支付。

據了解，鄭淳駿詐騙臺雅已故老董沈裕雄被羈押後，有網軍刻意透過社群軟體，造謠張楚珊使用鄭淳駿不法所得，張楚珊為此透過律師發出聲明，強調鄭淳駿所涉刑事案件，與她無直接或間接關聯，相關內容與對話截圖均是偽造，已涉及誹謗等罪。

張楚珊2013年在麥當勞台北中山店打工，當時她年僅17歲，因甜美外型被PO上網，一夕間爆紅成了麥當勞之花，時隔多年，如今已是粉絲近50萬的知名網紅；至於網紅「海豚」徐薇涵，過去與張楚珊一同出道，成名後變成「大學生了沒」固定班底，她與張楚珊曾是閨密級好友，鄭淳駿也因徐薇涵介紹，認識張楚珊，沒想到3名好友卻因蔡依林演唱會上法庭。

據徐薇涵控訴，鄭淳駿曾透過Telegram等通訊軟體，向她佯稱可協助投資獲利，連蔡依林高雄演唱會門票，都向她借錢購買，她依指示赴便利商店繳款或直接將現金交給鄭淳駿友人，陸續遭詐200餘萬元，她向鄭淳駿索討債務時，還遭對方恐嚇人身安全。

檢方傳喚鄭淳駿出庭時，他供稱確實跟徐薇涵很熟，認識張楚珊也是徐薇涵介紹，2020年10月至2021年3月間，他與徐薇涵常見面，張楚珊通常也在，當時徐薇涵曾用Telegram向他借錢，還說「不要讓張楚珊知道」，他提示匯款紀錄，證明匯款96萬元。

鄭淳駿供稱，去看蔡依林演唱會費用都是他支付，若真有詐欺海豚，怎可能請大家看演唱會，絕無詐騙情事。檢方傳喚張楚珊出庭，張楚珊證稱，確有和鄭淳駿一起去高雄看演唱會，鄭淳駿買了4張門票，徐薇涵及蔡姓友人都沒付錢。

檢方清查鄭淳駿帳戶，發現他帳戶內有數千萬甚至破億存款，且票據信用正常，以其豐厚財力來看，徐薇涵指控遭詐200餘萬元猶如九牛一毛，難想像鄭淳駿有何動機犯險，相關社群帳戶可能是遭盜用，因查無具體犯罪事證處分不起訴。

知名網紅張楚珊曾因蔡依林演唱會事件，被檢方傳喚出庭作證。圖／翻攝IG
知名網紅張楚珊曾因蔡依林演唱會事件，被檢方傳喚出庭作證。圖／翻攝IG
羅佩雯前夫謝宗翰交保100萬元、限制出境出海、配戴電子腳環。記者葉信菉／攝影
羅佩雯前夫謝宗翰交保100萬元、限制出境出海、配戴電子腳環。記者葉信菉／攝影
「麥當勞女神」徐薇涵曾提告餐飲大亨鄭淳駿詐欺。圖／翻攝徐薇涵臉書
「麥當勞女神」徐薇涵曾提告餐飲大亨鄭淳駿詐欺。圖／翻攝徐薇涵臉書
餐飲大亨詐臺雅董座被起訴，法院裁定交保200萬元、限制出境出海、配戴電子腳環。記者葉信菉／攝影
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麥當勞 網紅 演唱會

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