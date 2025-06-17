見男公關要先付保證金4萬元？女大生收多張血腥照嚇壞

22歲黃姓女大生在網路認識使用陽光男孩照片的帳號「小石頭」，相談甚歡昨天相約見面，她精心打扮出門途中，對方卻稱第一次見要付保證金4萬元，否則經理會找麻煩，更傳送多張血腥照片，要求她接經理電話；女大生十分恐懼，所幸員警巡邏經過，立即上前求助。

台南市黃姓女大生日前在網路社交平台遇到一個使用陽光男孩照片、暱稱「小石頭」的帳號，對方自稱在公關公司上班，兩人相談甚歡，加LINE聊天；聊了幾天後，對方約黃女昨天下午5時許在中西區五妃街超商見面，黃女欣然答應，著裝打扮前往。

黃女還在路上，「小石頭」又突然傳訊表示「第1次見面需付保證金，因自身有經理人綁約問題，須購買APPLE點數4萬元，並拍照給經紀人才能見面」，隨後更傳了幾張血腥照片給她，並稱經理為竹聯幫幫派分子，如果不配合，「安排幾十個阿弟幹翻你家人喔」。

小石頭聲稱，照片是上次無聊的客人過來鬧好玩，經理找到他家裡，把他家人拖到堂口；「希望這件事情不要發生在你家人身上，也不要發生在你身上，他們心狠手辣，沒有人性」，並提供一個電話，要求黃女打過去講清楚，還假意關心「別讓我擔心了」。

黃女半信半疑，對方提供的電話已經撥給她，她不敢接；小石頭又傳訊「你們是不是有什麼誤會啊」、有什麼誤會麻煩你跟他講清楚」，邊稱經理會拿黃女的號碼，請徵信社查到住家，把家人抓走，邊傳送血腥照片加強黃女恐懼。

小石頭佯稱「我不想你和你家人受到傷害，撥回去跟他解釋一下吧」，再連續傳訊「你別讓我擔心了，有什麼誤會解開就好了，你有撥回去嗎」；黃女十分不安，非常恐懼，所幸當時轄區第二警分局南門派出所警員李英誌、黃致翔巡邏經過，她立即向警方求助。

員警聽完黃女說明經過，直接表示這是網路交友詐騙的慣用手法，詐團透過交友軟體尋找下手對象，約見面後就要求被害人匯款或到超商購買點數，若被害人驚覺情況不對時就開始恫嚇，利用人性弱點使被害人心生畏懼而上當，根本就不用理會。

當黃女得知，只要封鎖對方、不再聯繫，詐騙集團只會繼續找下一個目標行騙，才不再害怕；員警勸她網路交友要注意陷阱，若接獲網友需匯款或購買遊戲點數時，千萬別上當，以免被詐騙，讓黃女感謝警方協助。