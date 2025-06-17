富豪、黑幫都投資 買機票賺差價詐56億元 6人起訴

臺雅詐騙案女主謀羅佩雯前夫謝宗翰被訴，裁定一百萬元交保。圖／聯合報系資料照片

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙逾五十億元，台北地檢署查出主嫌羅佩雯等人共詐騙沈裕雄等十一人，不法獲利五十六億餘元，昨依加重詐欺取財、洗錢等罪起訴羅女及親友等六人。

在押羅佩雯、鄭淳駿、謝宗翰三人昨移審台北地方法院，法官裁定羅女收押禁見；鄭淳駿二百萬元交保、謝宗翰一百萬元交保，均限制住居、出境、出海，以電子腳環監控。

檢方調查，羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，曾以「買機票賺差價」詐騙親友二千餘萬元，假釋出獄後重操舊業，經營機票買賣，二○一六年起涉與隱餐飲集團董事長鄭淳駿、朋友楊國隆找尋有資力親友詐欺取財，以佯稱熟悉操作海外客戶大額購買機票，可「賺價差」給予高額利息回饋行騙，且簽下類似收據的投資契約，載明雙方對於機票投資內容須「保密」。

起訴指出，羅女透過曾是沈裕雄特助鄭淳駿認識沈，從二○一九年至二○二三年行騙沈，得手四十八億八九三○萬二五○○元；羅又涉以「投資移民」詐騙沈裕雄，佯稱可辦理英國、澳洲、墨西哥等國家特殊投資移民，再詐騙二億六六一九萬五五九○元，共詐騙沈五十一億五五四九萬八○九○元。

羅、鄭、楊三人以機票投資另詐騙十名投資人共五億二五八七萬餘元，其中四海幫幫主張存偉也投資一億五六○○萬元，三年間雖曾拿到高額利息，但還有一億餘元投資款未拿回，張未提告。

羅女昨在移審羈押庭坦承詐騙沈裕雄，並挪用投資款做其他投資。她聲稱，從事機票買賣的正當生意，一直是向開票中心「高小姐」洽訂機票，售出一張機票可以獲取幾百、幾千元利潤，但機票成本高、經常賠錢，資金短缺透過鄭找投資款，她騙了沈裕雄但有陸續「回款」到指定帳戶，「沈投資的錢約一半已回款」，金額還要再核對。

檢方查出，羅女不法所得其中九千萬餘元供前夫謝宗翰餐廳、購置澳洲不動產，又涉以製作假借貸契約，提供三點五億餘元給兄嫂羅文傑、詹依苓開火鍋店、和菓子舖、買海外不動產；檢方依三人以上加重詐欺取財罪嫌起訴羅等三人，羅女前夫和兄嫂三人則依洗錢罪起訴。