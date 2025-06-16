臺雅老董遭詐50億 四海幫主張存偉也被機票投資詐騙1.5億

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭騙逾50億，台北地檢署查出，四海幫幫主張存偉也遭詐騙1億5600萬元，張存偉3年間交付現金給沈裕雄前特助、The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿「投資機票賺價差」迄今還有1億餘元未拿回，但張並未提告。

檢察官追查沈裕雄遭詐騙案，女主嫌羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，後續經營機票買賣工作，與朋友鄭淳駿及楊國隆共同涉詐騙，向投資人佯稱「合作投資」海外客戶大額的機票買賣賺取價差，且可以支付20至30%的高額利息，但投資款全由羅佩雯掌控，且後期詐騙沈裕雄用來支付投資人利息。

檢方計算，臺雅老董沈裕雄遭羅等人機票投資詐騙，2019年至2023年間48億8930萬2500元，2022年7月至2023年2月4日又遭羅以「移民投資」詐騙約2億6619萬5590元，共計受騙高達51億5549萬8090元。

檢方查出，羅佩雯能言善道，透過朋友臺雅老董沈裕雄特助鄭淳駿，及曾被報導台灣市占率第一的媽媽包品牌喜舖CiPU特助楊國隆的人脈，四處尋找經常出國、開公司有一定資力的親友詐欺取財。他們對投資人收取投資款，簽下類似收據的投資契約，白紙黑字載明雙方對於機票投資內容須「保密」

檢方分析鄭淳駿及楊國隆手機對話紀錄及銀行帳戶，發現還有10名投資人受騙5億2587萬9124元。其中，鄭淳駿的朋友是台灣知名黑幫人士、四海幫第九任幫主，綽號「純偉」張存偉，2022年至2023年間，張存偉分批拿出大筆現金交給鄭淳駿投資機票賺價差，金額共計1億5600萬元。

據悉，張存偉稱，他投資機票期間有拿回高額利息，才會繼續相信鄭淳駿出錢投資，迄今投資款還有1億餘元未拿回，但未提出詐欺告訴。

檢方查出，羅佩雯也詐騙謝姓前夫的親友莊女，2019年7月至2023年3月間詐騙金額高達1億3760萬餘元；楊國隆則詐騙朋友陳女，陳女誤信機票投資賺價差，向4、5名親友籌錢1.2億餘元交付羅佩雯投資，但最終拿不回利息，報案提告詐欺。