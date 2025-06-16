機票、移民投資詐騙 臺雅集團老董等11人遭捲走56億餘元

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙逾50億元，台北地檢署追查，主嫌羅佩雯等人共詐騙沈裕雄等11人，不法獲利高達56億8137萬7214元。北檢今偵結依加重詐欺取財、洗錢等罪起訴主嫌羅佩雯及親友等6人，在押羅佩雯、鄭淳駿、謝宗翰等3人今移審法院。

全案起源於，長相清秀的羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，以「買機票賺差價」詐騙親友2千餘萬元，判決確定入獄，2014年6月假釋出獄仍重操舊業，經營機票買賣，2015年起資金短缺、財務窘迫，佯稱熟悉操作海外客戶大額購買機票，可以「賺價差」，還給予高額利息回饋騙取投資人信任。

起訴指出，羅佩雯、鄭淳駿及楊國隆涉在2015年至2023年間，陸續向10人詐騙共計5億2587萬9124元，其中陳姓、莊姓、張姓投資人遭騙逾1億元。羅佩雯從2019年9月起，付不出高額利息給投資人，明知沒有管道獲得較便宜的國內、國際機票，仍「挖東牆補西牆」透過臺雅集團董事長沈裕雄時任特助鄭淳駿認識沈裕雄，再以「大額買機票賺取高額價差獲利」行騙。

The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿當時為沈的特助，涉明知羅佩雯「後金養前金」補足資金缺口，利用特助身分獲得沈裕雄信任，提供了帳戶供羅收受沈的匯款。檢方調查，羅佩雯在2019年至2023年行騙沈裕雄，收受44次匯款、1次現金得手45次，共計48億8930萬2500元。

羅佩雯除以機票話術詐騙，又涉佯稱辦理英國、澳洲、墨西哥等國家特殊投資移民管道詐欺取財，2022年間向沈裕雄誆稱協助辦理「移民投資」2022年7月至2023年2月4日詐騙新台幣5450萬3048元及美金714萬4534，共計約新台幣2億6619萬5590元（1美元29.63新台幣計算）；沈裕雄被羅女等人以機票、移民投資詐騙共約51億5549萬8090元

羅佩雯的移民投資詐騙屢次被質疑遲未協助沈裕雄和沈家人拿到移民身分，羅2023年5月11日出示熙羅資產投資管理顧問公司的英國、澳洲、墨西哥的特殊移民訊息函，訛稱2024年4月30日前可取得特殊移民身分，否則全額退回投資款。

全案直到沈裕雄2023年10月過世，羅也遭沈的遺孀持續追款，2024年6月3日羅涉偽造匯款單，再騙已匯入2億9200元至遺孀帳戶作為償還；沈的家人迄今未取得特殊移民身分，羅沒有回款。

檢方查出，羅佩雯取得鉅額詐騙款流向，其中9130萬260元供前夫謝宗翰開餐廳及購置澳洲海外不動產，羅又以製作假借貸契約，轉會詐騙款項給兄嫂羅文傑、詹依苓高達3億5121萬1289元，供開火鍋店、和菓子舖、買海外不動產。

羅佩雯過奢活生活高調花錢，今年2月18、20日遭搜索住處查扣詐欺所得購買的愛馬仕、LV、GUCCI、DIOR、LOROPIANA、GOYARD、TIFFANY 等大量名牌包款、服飾、首飾、名表、傢俱、名畫、LV復古腳踏車等高級精品。其中包含「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒、彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔、市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組。檢方偵查中囑託士林分署變價拍定130件，總拍定金額2141萬6200元。