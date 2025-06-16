快訊

地緣戰爭不斷致金價大漲 台銀黃金存摺牌價月漲幅7.1%勝台股大盤

美議員遭連環暗殺57歲槍手落網！FBI懸賞150萬 狂過濾400多條線索

無印良品板橋車站店 驚見壯碩男脫光衣物「全裸滾床」

機票、移民投資詐騙 臺雅集團老董等11人遭捲走56億餘元

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙逾50億元，台北地檢署追查，主嫌羅佩雯等人共詐騙沈裕雄等11人，不法獲利高達56億8137萬7214元。北檢今偵結依加重詐欺取財、洗錢等罪起訴主嫌羅佩雯及親友等6人，在押羅佩雯、鄭淳駿、謝宗翰等3人今移審法院。

全案起源於，長相清秀的羅佩雯曾在旅行社擔任票務工作，以「買機票賺差價」詐騙親友2千餘萬元，判決確定入獄，2014年6月假釋出獄仍重操舊業，經營機票買賣，2015年起資金短缺、財務窘迫，佯稱熟悉操作海外客戶大額購買機票，可以「賺價差」，還給予高額利息回饋騙取投資人信任。

起訴指出，羅佩雯、鄭淳駿及楊國隆涉在2015年至2023年間，陸續向10人詐騙共計5億2587萬9124元，其中陳姓、莊姓、張姓投資人遭騙逾1億元。羅佩雯從2019年9月起，付不出高額利息給投資人，明知沒有管道獲得較便宜的國內、國際機票，仍「挖東牆補西牆」透過臺雅集團董事長沈裕雄時任特助鄭淳駿認識沈裕雄，再以「大額買機票賺取高額價差獲利」行騙。

The Hermit隱餐飲集團董事長鄭淳駿當時為沈的特助，涉明知羅佩雯「後金養前金」補足資金缺口，利用特助身分獲得沈裕雄信任，提供了帳戶供羅收受沈的匯款。檢方調查，羅佩雯在2019年至2023年行騙沈裕雄，收受44次匯款、1次現金得手45次，共計48億8930萬2500元。

羅佩雯除以機票話術詐騙，又涉佯稱辦理英國、澳洲、墨西哥等國家特殊投資移民管道詐欺取財，2022年間向沈裕雄誆稱協助辦理「移民投資」2022年7月至2023年2月4日詐騙新台幣5450萬3048元及美金714萬4534，共計約新台幣2億6619萬5590元（1美元29.63新台幣計算）；沈裕雄被羅女等人以機票、移民投資詐騙共約51億5549萬8090元

羅佩雯的移民投資詐騙屢次被質疑遲未協助沈裕雄和沈家人拿到移民身分，羅2023年5月11日出示熙羅資產投資管理顧問公司的英國、澳洲、墨西哥的特殊移民訊息函，訛稱2024年4月30日前可取得特殊移民身分，否則全額退回投資款。

全案直到沈裕雄2023年10月過世，羅也遭沈的遺孀持續追款，2024年6月3日羅涉偽造匯款單，再騙已匯入2億9200元至遺孀帳戶作為償還；沈的家人迄今未取得特殊移民身分，羅沒有回款。

檢方查出，羅佩雯取得鉅額詐騙款流向，其中9130萬260元供前夫謝宗翰開餐廳及購置澳洲海外不動產，羅又以製作假借貸契約，轉會詐騙款項給兄嫂羅文傑、詹依苓高達3億5121萬1289元，供開火鍋店、和菓子舖、買海外不動產。

羅佩雯過奢活生活高調花錢，今年2月18、20日遭搜索住處查扣詐欺所得購買的愛馬仕、LV、GUCCI、DIOR、LOROPIANA、GOYARD、TIFFANY 等大量名牌包款、服飾、首飾、名表、傢俱、名畫、LV復古腳踏車等高級精品。其中包含「路易威登之家」巴黎凡登廣場造型首飾盒、彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔、市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組。檢方偵查中囑託士林分署變價拍定130件，總拍定金額2141萬6200元。

檢方認定，羅佩雯、鄭淳駿、楊國隆以「買機票賺差價」涉刑法3人以上加重詐欺取財罪，沈裕雄詐騙案羅、鄭涉詐欺取財罪；羅佩雯又以「特殊移民」詐騙涉詐欺取財、偽造匯款單涉行使偽造私文書罪嫌；前夫謝宗翰、兄嫂羅文傑、詹依苓3人則依修正前洗錢防制法洗錢罪起訴。

臺雅老董遭詐騙逾50億元，檢調查扣犯嫌家中愛馬仕、LV、香奈兒等高檔名牌包。圖／調查局提供
臺雅老董遭詐騙逾50億元，檢調查扣犯嫌家中愛馬仕、LV、香奈兒等高檔名牌包。圖／調查局提供
女子羅佩雯涉將詐騙所得購買彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔。圖／北檢提供
女子羅佩雯涉將詐騙所得購買彩繪多國風格圖騰的LV硬箱塔。圖／北檢提供
女子羅佩雯涉詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄遭逾50億元，檢方查扣市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組。圖／北檢提供
女子羅佩雯涉詐騙已故臺雅集團董事長沈裕雄遭逾50億元，檢方查扣市價近2000萬元的DIOR手錶暨耳環套組。圖／北檢提供
臺雅詐騙案女主謀羅佩雯前夫謝宗翰涉洗錢遭羈押。圖／本報資料照片
臺雅詐騙案女主謀羅佩雯前夫謝宗翰涉洗錢遭羈押。圖／本報資料照片

詐騙 移民 洗錢 機票

延伸閱讀

讓步了？川普暫停ICE在農場、餐廳等工作場所執法

大規模驅逐移民引議 外媒：川普指示暫停農場、飯店掃蕩行動

洛杉磯暴動衝擊股市？伊森：全球第4大經濟體、10%勞動力不可能沒影響

美抓移民行動操盤手是他！盯業績鎖定刺青者 基層探員心聲曝光

相關新聞

機票、移民投資詐騙 臺雅集團老董等11人遭捲走56億餘元

已故臺雅集團董事長沈裕雄遭「買機票賺差價」、「移民投資」詐騙逾50億元，台北地檢署追查，主嫌羅佩雯等人共詐騙沈裕雄等11...

獨／政二代涉吸金上億現身機場想潛逃 檢緊急核發拘票…警正追查下落

台南市前副市長顏純左曾經擔任賴清德總統逾6年的副市長，如今在老家下營經營「和平診所」，然其4子顏大鈞卻涉嫌打著「政二代」...

少年助詐團收款 父母要負責…判賠375萬

徐姓少年加入詐騙集團，負責「盯水」及「收水」等工作，涉向遭假投資詐騙的孫姓女被害人三度收取共三七五萬元；孫女向少年和詐團...

假冒銀行傳釣魚簡訊「實名驗證」 女填OTP密碼遭盜刷32萬

詐騙集團假冒銀行傳送釣魚簡訊，以驗證帳戶誘使王姓女子點擊網址，在釣魚網頁填寫信用卡資料及一次性密碼（OTP），得手後盜刷...

少年入詐團負責盯水兼收水 父母判連帶賠償375萬

一名徐姓少年加入詐騙集團，負責「盯水」及「收水」等工作，自前年9月起，向投資詐騙的孫姓女被害人三度收取共375萬元。後來...

烏魚子保證年獲利1437% 漁商吸金12.8億

台中村井日式食堂、聖裕鮮魚公司邱姓負責人，與陳姓、黃姓同夥藉烏魚子、龍蝦等漁獲推出投資方案，以「保證獲利」年利率最高百分...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。