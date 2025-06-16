少年助詐團收款 父母要負責…判賠375萬

徐姓少年加入詐騙集團負責收取詐款，遭被害人提告求償，因少年未成年，新北地方法院判決少年及其父母應如數連帶賠償。示意圖／AI生成

徐姓少年加入@@@詐騙集團@@@，負責「盯水」及「收水」等工作，涉向遭假投資詐騙的孫姓女被害人三度收取共三七五萬元；孫女向少年和詐團劉姓車手提告求償，因少年未成年由身為法定代理人的父母負連帶責任，新北地方法院判決少年及其父母應如數連帶賠償孫女。

判決指出，少年因貪圖微薄報酬，參與詐騙集團運作並擔任「盯水」（車手取款時在旁把風監控）、「收水」（負責收取車手領取款項，再轉交給上游）等工作。

孫姓女子自二○二三年九月起，透過臉書加入投資詐騙的詐團ＬＩＮＥ群組，去年二月間三度與詐團約在桃園中壢一帶的超商交付投資款項，由詐團上游指示少年製作「千興投資現金存款收據」，交付給劉姓車手向孫女分別取款一九○萬元、一五五萬元及卅萬元後，再將所收款項交回給少年。

事後孫女發現被騙報警提告，同時對少年及劉男一併提起民事侵權行為損害賠償。少年父母開庭時，表示兒子確實知悉自己參與的行為涉及詐騙，但家中經濟能力不足以賠償被害人損失，認為孫女應向詐團首腦求償。

但法官依民法相關規定，認為少年犯案時尚未年滿十八歲，屬限制行為能力人，若不法侵害他人權利，與其法定代理人均連帶負損害賠償責任，因此判決少年和父母應連帶給付孫女三七五萬元，至清償前可按年息百分之五加計利息。