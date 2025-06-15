少年入詐團負責盯水兼收水 父母判連帶賠償375萬

一名徐姓少年加入詐騙集團，負責「盯水」及「收水」等工作，自前年9月起，向投資詐騙的孫姓女被害人三度收取共375萬元。後來孫女向少年和詐團劉姓車手提告求償，因少年未成年由身為法定代理人的父母負連帶責任，新北地方法院判決少年及其父母應如數連帶賠償孫女。

判決指出，少年因貪圖微薄報酬，參與詐騙集團運作並擔任「盯水」（即車手取款時在旁把風監控）、「收水」（即負責收取車手領取款項，再轉交給上游）等工作。

孫姓女被害人自2023年9月起，透過臉書參加投資詐騙的詐團LINE群組，去年2月間三度與與詐團相約在桃園中壢一帶的超商交付投資款項，由詐團上游指示少年製作「千興投資現金存款收據」，交付給劉姓車手向孫女分別取款190萬元、155萬元及30萬元後，再將所收款項交回給少年。

事後孫女發現被騙憤而報警提告，同時對少年及劉男一併提起民事侵權行為損害賠償。少年父母開庭時，表示兒子確實知悉自己參與的行為涉及詐騙，但家中經濟能力不足以賠償被害人損失，認為孫女應由詐團首腦求償。