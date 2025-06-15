律師洩密助詐團 緩刑定讞

律師范成瑞替詐騙集團成員辯護，卻將羈押閱卷、律見的偵查秘密洩露給同團黃姓主嫌讓他躲避追查，台中地院第一審依洩密罪判范六月得易科罰金之刑，緩刑三年，支付公庫五十萬元。檢方認為范違背職業倫理、滋長犯罪，量刑卻如此之輕，提上訴，但中院第二審駁回定讞。

台中地檢前年九月破獲台中七期豪宅區的「愛情機房」詐團，發現主嫌到案前竟能事先掌握專案小組的偵查資訊，懷疑有人洩密。

檢方追查，發現范成瑞（四十歲）替陳姓詐團成員辯護期間，將羈押審查程序閱卷、律見等相關偵查秘密提供給黃姓主嫌，讓黃提前躲避追緝。檢方搜索范的律師事務所，以他濫用閱卷權妨礙司法偵查，危害檢警調追溯詐團核心，依洩密罪起訴。

台中地院依簡易判決處刑，批范身為律師，卻趁當事人被羈押，法院認定有共犯未到，而有串、滅證之虞同時禁止接見通信，將業務知悉的偵查秘密洩露給詐團主嫌，進而讓同團人員躲避追查，讓法院羈押的效果盡失，嚴重妨礙司法。

但法官考量范成瑞坦承犯行，認為他有悔意，依非公務員洩漏國防以外之秘密罪判范六月徒刑，得易科罰金，易科罰金以二千元折算一日，且讓他緩刑。

檢方不服，認為范成瑞的律師身分具有相當公益性，卻無視洩密對象為詐騙集團機房成員，法院羈押是為防止偵查受干預，卻因此破功，范嚴重違背法令及職業倫理。檢察官認為法官僅判范六月徒刑，可用卅六萬元換取人身自由，又諭知緩刑、支付公庫繳五十萬元，條件實在過輕。檢察官指這易讓人存有僥倖、以身試法心態，不宜緩刑。

中院二審合議庭認為，一審詳加斟酌、善盡說明量刑理由，且范所犯洩密罪為一年以下徒刑，一審量處中度刑，諭知較高易科罰金標準，量刑妥適、未違反比例，駁回檢方上訴確定。