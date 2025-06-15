烏魚子保證年獲利1437% 漁商吸金12.8億

台中村井日式食堂、聖裕鮮魚公司邱姓負責人藉烏魚子、龍蝦等漁獲推出投資方案，3年吸金高達12.8億元。示意圖。圖／聯合報系資料照片

台中村井日式食堂、聖裕鮮魚公司邱姓負責人，與陳姓、黃姓同夥藉烏魚子、龍蝦等漁獲推出投資方案，以「保證獲利」年利率最高百分之一四三七，三年吸金高達十二點八億元，邱卻將部分款項拿去線上博弈，最後發不出利息挨告。台中地檢署認為邱等三人讓投資人積蓄化為灰燼，依銀行法起訴。

檢方調查，邱（卅四歲）二○一九年起陸續以公司名義推出各式投資方案，由陳姓友人構想投資案、黃姓女子擔任食堂監察人並收受投資款。

邱、陳設計的烏魚子、龍蝦及透抽等投資方案，還有海鮮周轉借貸案，打出了「保證獲利」、「期滿可領回本金或繼續複投」等口號，向投資人保證年利率百分之十五至百分之一四三七不等，陳還佯稱「收到的投資款，全數用於漁獲買賣」。

檢調統計，邱等人二○一九年至二○二二年向廿多人吸收十二億八二九四萬資金，邱卻將其中三億多元挪用於線上博弈，並以多個帳戶隱匿賭博、吸金犯罪所得。

二○二二年二月，邱因無力支付利息，持偽造的合約書向投資人稱還有價值一億八千萬元的烏魚子在工廠，投資人向廠商求證，不僅發現是謊言，也拿不回本金。

檢方偵訊時，邱大致坦承吸金，稱收到投資款用來採買烏魚子、白帶魚或蔬果，販售後分潤給投資人，也有說「保證獲利」，亦承認有拿錢賭博；陳與黃女則否認幫忙招攬投資，辯稱不清楚過程。

一名被害人表示，至今仍有一億多元本金沒拿回；還有一人前後砸了七億三千萬元，並提出LINE對話紀錄、契約佐證，指證邱等招攬投資分工，且以「保證獲利」話術吸引投資。

檢方認為，邱等三人提供與本金顯不相當的報酬方式吸收龐大資金，結果眾多投資人畢生積蓄成空，嚴重危害金融秩序，邱甚至將部分投資款用於線上博弈，分別依銀行法、詐欺、賭博及洗錢等罪起訴三人，建請法院從重量刑。