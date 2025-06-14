獨／稱投資烏魚子、龍蝦「保證獲利」 台中漁貨商吸金12.8億

台中村井日式食堂、聖裕鮮魚公司邱姓負責人，與陳姓、黃姓同夥以烏魚子、龍蝦等漁獲推出投資方案，以「保證獲利」佯稱年利率最高1437%，3年內吸金高達12.8億元，邱卻將部分款項拿去線上博弈，最終發不出利息挨告；檢方以邱等釀投資人積蓄化為灰燼，依銀行法等起訴3人。

檢調查，邱男（34歲）是日式食堂、鮮魚公司負責人，2019年起陸續用2公司名義推出各式投資方案，並由陳姓友人（51歲）構想投資案、黃姓女子（32歲）擔任食堂監察人並收受投資款。

邱、陳設計的烏魚子、龍蝦及透抽等投資方案，還有海鮮周轉借貸案，卻打出「保證獲利」、「期滿可領回本金或繼續複投」，向投資人保證年利率15.21%至1437%不等，陳還向投資人佯稱「收到的投資款全數用於漁獲買賣。」

檢調統計，邱等人2019至2022年間，前後向20多人吸收高達12億8294萬多元；但邱卻將其中3億多元的款項，擅自挪用於線上博奕，並以多個帳戶隱匿賭博、吸金的犯罪所得。

直到2022年2月，邱因無力再支付利息，卻持偽造的合約書向投資人稱，自己還有價值1.8億元的烏魚子在工廠，對方向廠商求證才發現不實，也拿不回本金。

檢方訊時，邱大致坦承吸金，稱收到投資款用來採買烏魚子、白帶魚或蔬果，販售後分潤給投資人，也有說「保證獲利」等語，也有拿錢從事線上博奕；陳男、黃女則否認幫招攬投資，辯稱不清楚投資過程。

其中1名被害人說，至今仍有1億1240萬元本金沒拿回，還有1人前後砸了7.3億元，並指證邱等3人招攬投資分工，對方用「保證獲利」話術吸引投資，並提出LINE對話紀錄、契約。