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以為可見知名藝人 小資女傾盡積蓄170萬元…竟是詐團陷阱

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣邱姓男子擔任詐團車手，去年接受指示佯稱自己是藝人「Cheng Yi」，要來台與被詐的翁姓女子見面。翁女上網查英文，誤以為是知名藝人，喜出望外，以面交方式交付170多萬元。彰化法院審結，依犯三人以上共同詐欺取財罪判處邱男1年4月。可上訴。

判決書指出，翁女通過臉書交友網站，結識暱稱「Cheng Yi」的不詳人員，再經由LINE與暱稱「Actor」的不詳人員互加好友，「Cheng Yi」自稱是藝人，要來台與翁女見面，但須先匯款給他的管理階層安排會面。翁女上網查英文誤以為是某知名藝人，喜出望外，同意按指示交付現金給取款人員。

邱男應徵工作，去年元年1月加入暱稱「威廉斯先生」不詳人員組成的詐團LINE群組，接受「威廉斯先生」指示邱䕒賢分別在去年1月、2月前往翁女住家，向她收取37萬8千元、123萬4千多元，邱男拿到現金，按「威廉斯先生」指示購買比特幣，且從中抽取1萬9千元做為報酬。翁女後經家人告知遭詐，報警處理。

彰化地院審酌，邱男參與詐欺犯罪組織，擔任面交車手的工作，地檢偵訊時否認犯行，自稱被騙，在院審表示是受「威廉斯先生」要求收錢，態度難為有利認定，且未自動繳回犯罪所得1萬9千元，兼衡他積欠債務約100萬元，經濟有困難，因想多賺一點錢才加入詐團當車手、智識、家庭等一切情狀，量處如主文所示之刑，以資懲儆。

彰化地方法院判決當車手的邱男犯三人以上共同詐欺取財罪，判處1年4月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院判決當車手的邱男犯三人以上共同詐欺取財罪，判處1年4月。記者簡慧珍／攝影

車手 詐欺 藝人

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