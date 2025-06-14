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影／到處都有詐騙車手？淡水警剛撲倒1個又撞見1個

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

新北市淡水警方日前在淡金路某高級溫泉社區大廳，設計圍捕到1名64歲詐欺取款車手，另1組警力在300公尺外巷道繞行，想要找看看有沒有共犯，卻意外逮到不同集團的28歲車手，不禁感嘆詐騙集團未免也太多了。

第一個被害婦人是被臉書「一頁式」廣告誘騙加入假投資群組，3至6月間陸續面交共1100餘萬元，等到想要贖回款項遭拒，才驚覺受騙報案，淡水警分局中山路派出所請她配合佯稱要再加碼投資200萬元。

11日中午12時許，64歲范姓取款車手依約走進社區大廳，才剛坐下拿出取款憑證準備向被害人收款，埋伏在旁的便衣員警瞬間將他撲倒壓制在沙發上，當場查扣偽造工作證、取款憑證、手機等證物。

相同時間，另1組警力在淡金路77巷巡查，想找范男同夥監控手或收水手，意外撞見28歲王姓男子鬼鬼祟祟，盤查發現他竟然是不同詐騙集團的車手，正準備面交收款。

員警從王男手機聯繫上73歲被害老婦，她還質疑警方才是詐騙集團，後來請老婦到派出所確認事實，驚覺差點就損失80萬元存款。

范嫌、王嫌警詢後被依詐欺罪嫌、違反洗錢防制法，移送士林地檢署偵辦。淡水警分局再度呼籲，網路投資詐騙手法日新月異，切勿輕信廣告或群組邀約，若有任何疑問，可撥打165反詐騙專線查證。

64歲范姓詐騙集團取款車手依約走進淡水某社區大廳，才剛坐下拿出取款憑證準備向被害人收款，埋伏在旁的便衣員警瞬間將他撲倒壓制在沙發上，帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝
64歲范姓詐騙集團取款車手依約走進淡水某社區大廳，才剛坐下拿出取款憑證準備向被害人收款，埋伏在旁的便衣員警瞬間將他撲倒壓制在沙發上，帶回派出所調查。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水警方日前在淡金路某高級溫泉社區大廳，設計圍捕到1名64歲詐欺取款車手。同時間另1組警力在300公尺外巷道巡查，想要找看看有沒有共犯，卻意外逮到不同詐騙集團的28歲王姓車手。記者林昭彰／翻攝
新北市淡水警方日前在淡金路某高級溫泉社區大廳，設計圍捕到1名64歲詐欺取款車手。同時間另1組警力在300公尺外巷道巡查，想要找看看有沒有共犯，卻意外逮到不同詐騙集團的28歲王姓車手。記者林昭彰／翻攝

車手 詐騙集團 淡水

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