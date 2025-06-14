快訊

逢甲大樹倒塌壓死碩士生 檢方上午赴醫院相驗遺體

以色列「崛起之獅」行動斬首伊朗軍方高層！多人被炸死在床上

阿拉伯親王還需要協助募款？北市警阻男子遭詐

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

台北市大安警分局敦化南路派出所，月初接獲金融機構通報，61歲巫姓男子臨櫃要匯款美金550元，聲稱要協助「沙烏地阿拉伯親王」募款，疑似遭到詐騙

警方到場了解，巫男透過社群網站Twitter，認識一名自稱為「沙烏地阿拉伯親王」的帳號，帳號向巫男表示，國家正在進行全國性募款活動，懇請巫民伸出援手。

對方還以「若成功捐款，未來將回贈美金25萬元及國家表揚」為誘因博取信任，巫男深信不疑，由於對方聲稱募款前要先繳550元美金當保險金，他親赴銀行要匯款美金550元給對方，行員察覺匯款對象與理由有異，立即通報警方協處。

警方到場查閱巫男與帳號的對話紀錄，及對方所提供身分證件，判斷為後製偽造，明顯為詐騙手法之一，警銀耐心說明詐騙慣用話術與案例，巫男驚覺上當打消匯款念頭，成功攔阻巫男受騙。

阻止巫姓男子匯款的台北市敦化南路派出所警員陳柏智、蔡和修。記者廖炳棋／翻攝
阻止巫姓男子匯款的台北市敦化南路派出所警員陳柏智、蔡和修。記者廖炳棋／翻攝

詐騙 美金 募款

延伸閱讀

母親傷口灑鹽…孩子過世2個多月 還接要打疫苗通知

反罷免！朱立倫與北市商討區域聯防 蔣萬安：談得很好

北市「罷雙吳」死亡連署案不延押 下周恐起訴黃呂錦茹

「愛國者行動」不用朱立倫下令 趙少康621北市反霸宣講

相關新聞

獨／政二代涉吸金上億現身機場想潛逃 檢緊急核發拘票…警正追查下落

台南市前副市長顏純左曾經擔任賴清德總統逾6年的副市長，如今在老家下營經營「和平診所」，然其4子顏大鈞卻涉嫌打著「政二代」...

阿拉伯親王還需要協助募款？北市警阻男子遭詐

台北市大安警分局敦化南路派出所，月初接獲金融機構通報，61歲巫姓男子臨櫃要匯款美金550元，聲稱要協助「沙烏地阿拉伯親王...

譚艾珍遭假檢警詐騙 30歲車手判刑1年10月賠98萬元

資深演員譚艾珍去年9月間遭假檢警詐騙面交98萬元，隔天返回台南第2次面交110萬元時，經台南市警第四分局育平所員警阻詐，...

雲林破獲詐團主嫌甜喊「寶貝」 攻大媽芳心吸收當車手

雲林縣警方日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，35歲趙姓主嫌疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，每天噓寒問暖擄獲芳心...

影／誤信高獲利投資話術損失上千萬 女會計報警逮2車手

誤信詐騙集團高獲利投資話術，3個月共損失上千萬元，因無法出金，女會計報案聯手警方設局，昨超商面交助員警逮詐團彭姓車手及楊...

涉詐騙103人遭重判7年 新竹法官：惡性非輕、應嚴懲

新竹葉姓男子自去年5月至7月間，與綽號「美金」等人組成洗錢犯罪組織，專門替詐欺機房處理不法所得，涉及詐騙103名被害人，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。