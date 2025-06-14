阿拉伯親王還需要協助募款？北市警阻男子遭詐
台北市大安警分局敦化南路派出所，月初接獲金融機構通報，61歲巫姓男子臨櫃要匯款美金550元，聲稱要協助「沙烏地阿拉伯親王」募款，疑似遭到詐騙。
警方到場了解，巫男透過社群網站Twitter，認識一名自稱為「沙烏地阿拉伯親王」的帳號，帳號向巫男表示，國家正在進行全國性募款活動，懇請巫民伸出援手。
對方還以「若成功捐款，未來將回贈美金25萬元及國家表揚」為誘因博取信任，巫男深信不疑，由於對方聲稱募款前要先繳550元美金當保險金，他親赴銀行要匯款美金550元給對方，行員察覺匯款對象與理由有異，立即通報警方協處。
警方到場查閱巫男與帳號的對話紀錄，及對方所提供身分證件，判斷為後製偽造，明顯為詐騙手法之一，警銀耐心說明詐騙慣用話術與案例，巫男驚覺上當打消匯款念頭，成功攔阻巫男受騙。
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