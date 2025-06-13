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雲林破獲詐團主嫌甜喊「寶貝」 攻大媽芳心吸收當車手

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

雲林縣警方日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，35歲趙姓主嫌疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，每天噓寒問暖擄獲芳心，取得信任後，以每人每日三千元報酬，組織提款車手集團，全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌將趙姓主嫌及4名共犯送辦，法院已裁定全數羈押獲准，警方持續向上溯源，擴大偵辦中。

雲林縣警局接獲情資，指趙姓主嫌誘使4名女子當車手，協助提領詐騙款項，專案小組查緝多日，成功逮捕趙嫌及4名女車手，當場查扣36萬2千元現金、61張金融卡、5支手機等證物。

警方追查發現，4名女車手皆年近六旬，趙姓主嫌透過感情手法取得4人信任，每天噓寒問暖，不僅喊4人「寶貝」、「老婆」，彼此手機對話中不忘展現柔情，「老婆去吃點東西」、「老婆今晚休息，不用做事」，並以每日提款的首筆金額可抽成3千元為報酬，誘使4名女子協助提領詐騙款項。

雲林縣警局刑大副大隊長江昆達表示，一般詐騙集團車手多以年輕人為主，以中高齡「大媽」當車手並不常見，全案依詐欺罪、洗錢防制法等罪嫌移送雲林地檢署偵辦，並向雲林地方法院聲請羈押趙嫌及4名共犯獲准，向上溯源後，由霹靂小組成員攻堅查出另6名帳戶型車手涉案，全案將再擴大偵辦，以釐清集團上下游結構。

雲林縣警局刑大副大隊長江昆達表示，警局日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，35歲趙姓主嫌疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，每天噓寒問暖擄獲芳心，取得信任後，以每人每日三千元報酬，組織提款車手集團。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警局刑大副大隊長江昆達表示，警局日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，35歲趙姓主嫌疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，每天噓寒問暖擄獲芳心，取得信任後，以每人每日三千元報酬，組織提款車手集團。記者陳雅玲／攝影
雲林縣警方日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，35歲趙姓主嫌疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，每天噓寒問暖擄獲芳心，取得信任後，以每人每日三千元報酬，組織提款車手集團。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣警方日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，35歲趙姓主嫌疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，每天噓寒問暖擄獲芳心，取得信任後，以每人每日三千元報酬，組織提款車手集團。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣警方日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，35歲趙姓主嫌疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，每天噓寒問暖擄獲芳心，取得信任後，以每人每日三千元報酬，組織提款車手集團，圖為警方逮補趙姓主嫌。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣警方日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，35歲趙姓主嫌疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，每天噓寒問暖擄獲芳心，取得信任後，以每人每日三千元報酬，組織提款車手集團，圖為警方逮補趙姓主嫌。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣警方日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，35歲趙姓主嫌疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，每天噓寒問暖擄獲芳心，取得信任後，以每人每日三千元報酬，組織提款車手集團。記者陳雅玲／翻攝
雲林縣警方日前破獲一起罕見「大媽車手團」詐騙案，35歲趙姓主嫌疑以感情手法操控4名年約60歲的女性，每天噓寒問暖擄獲芳心，取得信任後，以每人每日三千元報酬，組織提款車手集團。記者陳雅玲／翻攝

雲林 車手 詐騙集團

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