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影／誤信高獲利投資話術損失上千萬 女會計報警逮2車手

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

誤信詐騙集團高獲利投資話術，3個月共損失上千萬元，因無法出金，女會計報案聯手警方設局，昨超商面交助員警逮詐團彭姓車手及楊姓監控手，警詢後今依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

56歲林姓女會計接獲投顧公司來電，誤信高獲利投資話術，今年3月底至今，先後面交3次、匯款2次，共投資1070萬元，因遲遲沒辦法領回獲利無法出金，日前向新北市海山警方報案求助。

員警指導林女與詐騙集團保持聯繫周旋，雙方約定昨天中午在板橋區華江一路1間超商內再次面交取款，待林女交付356萬元，員警立即上前逮捕面交取款的詐車手彭姓男子（42歲）並在其身上查獲贓款1萬5100元、手機兩支及相關工作識別證件。

眼尖的警方在超商附近發現詐團監控手楊姓男子（27歲）一併逮捕到案。據了解，彭男自今年6月透過臉書的工作社團開始從事車手工作，每次收款可以領取1500元至2000元不等酬勞，目前已成功取款10次。

而楊男則坦承，經朋友介紹開始擔任詐團監控車手，已依指示派案行動9次，每次可以領取2000元酬勞。警詢後今將2人依違反洗錢防制法及詐欺罪嫌移送新北地檢署偵辦。

警方呼籲，對於投資交易應循正規管道，切勿輕信來路不明的投資訊息或陌生來電，民眾如發現任何可疑情況，可撥打165反詐騙專線或就近至警察機關查證，避免受騙上當，保障自身財產安全。

誤信詐騙集團高獲利投資話術損失上千萬元，女會計報案聯手警方設局，昨超商面交助員警逮2車手。記者王長鼎／翻攝
誤信詐騙集團高獲利投資話術損失上千萬元，女會計報案聯手警方設局，昨超商面交助員警逮2車手。記者王長鼎／翻攝
誤信詐騙集團高獲利投資話術損失上千萬元，女會計報案聯手警方設局，昨超商面交助員警逮2車手。記者王長鼎／翻攝
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車手 詐騙集團

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