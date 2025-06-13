涉詐騙103人遭重判7年 新竹法官：惡性非輕、應嚴懲

新竹葉姓男子自去年5月至7月間，與綽號「美金」等人組成洗錢犯罪組織，專門替詐欺機房處理不法所得，涉及詐騙103名被害人，涉案金額高達533萬元。法官指出，被告參與犯罪程度深且惡性非輕，應予嚴懲，最終依違反洗錢防制法判有期徒刑7年。

法庭調查顯示，葉男與「美金」等成年人組成結構性詐欺犯罪組織，葉男負責經營俗稱「水房」的洗錢業務。犯罪組織架構中，由宋男擔任尋找洗錢需求的詐欺機房介紹人，葉男指揮4名車手提領現金，「美金」則負責購買可用帳戶及虛擬貨幣兌換。

葉男成立「二元19%」、「雙喜臨門、拼大不拼小」等群組，招募詐欺機房尋求洗錢管道。宋男介紹機房領袖入群後，葉男以「Ma LEO」、「M M」等暱稱上傳帳戶資料供詐騙使用。被害人匯款至這些帳戶後，葉男指揮車手提領現金，交由「美金」處理。

「美金」將贓款81%轉入詐欺機房指定的虛擬錢包，剩餘19%按比例分贓：「美金」11%、葉男8%，其中4%再分給車手，藉此隱匿犯罪所得來源及流向，導致103名被害人遭受重大損失。此案去年10月8日已提起公訴，宋男等人亦已判決有罪，進一步追查揭露詐騙與洗錢犯罪全貌。

法官審酌葉男明知現今社會詐欺集團猖獗多時，詐騙行為對於社會交易秩序及廣大民眾財產法益之侵害甚鉅，葉男正值壯年，竟不思以己身之力，透過正當途徑賺取所需，反貪圖一己私利，從事指揮洗錢機房、車手領款，與「美金」、車手等人各自分工，對被害人之財產及社會秩序已產生重大侵害。

圖為詐騙示意圖。圖／AI生成