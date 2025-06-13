投資泰達幣保證淨利18趴 小資女領款18萬答不出原來被詐
彰化縣32歲黃姓女子在臉書看到泰達幣投資網頁，點進連結後加入line群組，聽從「理財專員」分析和建議，到銀行提領18萬元將匯款購買泰達幣，警方接獲通報趕到，詢問有關投資虛貨幣的相關知識，黃女都答不出來，在員警勸導下打取匯款念頭。
員林警分局員林派出所警員高宗煒、邱奕傑，昨接獲某銀行員林分局通報，有一名客戶要提領18萬元投資虛擬貨幣，疑似遭詐。兩名員警到達銀行，關懷黃女投資虛擬貨幣，原來她在臉書看到投資公司一頁式廣告「高獲利、穩賺不賠」就點入連結，有自稱理專聯絡她之後加line群組，保證淨利18%，，讓她十分心動，就聽從指示到銀行提領存款要購泰達幣。
員警獲知黃女買幣後才會依詐團指示下載虛擬貨幣APP帳戶，即詢問APP內容、如何買賣和獲利率，她都無法回答，只說依指示匯款投資賺錢。員警出示打詐儀表板的眾多被詐案例，說明詐團慣用手法，黃女取消匯款念頭保住血汗錢18萬元。
員林警分局長吳詠傑今表示，投資必定有風險，投資有賺有賠，投資前應先做足功課並循政府認證的官方管道進行投資，任何號稱「內線交易」、「穩賺不賠」、「高獲利，低風險」必是詐騙，民眾應先撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。
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