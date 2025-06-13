調查局追假幣商詐欺水房 罕見凌晨緊急回馬槍搜索

調查局新北市調查處掌握情資，指有多項詐欺紀錄的男子黃惠民，疑配合詐團假冒幣商成立詐欺水房，利用虛擬貨幣洗錢5千萬元，專案小組前天搜索拘提黃男及劉姓女助手到案，昨天移送台北地檢署複訊，經交叉比對供詞與扣押物，懷疑黃男藏匿關鍵物證，今凌晨緊急帶著黃男前往特定處搜索，接近清晨才結束，檢方上午將繼續偵訊。

另外，市刑大也針對另個假幣商洗錢集團執行搜索，研判該集團與黃惠民有所牽連，檢方訊後聲押禁見主嫌黃曉、同案被告張凱強30萬、張雅婷10萬、楊萍萍10萬元交保。

據調查，黃惠民於2022年開設「住友蘊金」、「宇代奢華」兩間公司，作為詐欺集團洗錢水房，並招募劉姓女子負責金流，犯案手法是先由詐團以投資等話術對民眾行騙，被害人受騙匯款後，詐團再以向住友、宇代公司購虛擬貨幣為由，將款項匯入黃惠民可控制帳戶，最後由黃惠民親自或指示員工提領款項，轉交詐團上游，藉此掩飾金流去向。

調查顯示，黃惠民是洗錢老手，為避免假幣商露餡，會擬妥教戰守則，指示住友、宇代兩家公司員工職稱為「交易員」，以買賣泰達幣為由，製作不實幣商交易LINE對話紀錄，並從住友、宇代公司名下的虛擬錢包，打出等額虛擬幣至特定錢包，以利遭檢調查緝時，作為「個人幣商」買賣交易的說詞。