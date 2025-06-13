快訊

以軍空襲第一階段完成！指控伊朗數天內可製造「15枚核彈」

台灣寶可夢中心開賣「寶可夢澡堂」新品！必搶蚊香君電風扇、果然翁洗髮精瓶

29.5價位來了！以色列攻擊伊朗 新台幣匯率續強升

調查局追假幣商詐欺水房 罕見凌晨緊急回馬槍搜索

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

調查局新北市調查處掌握情資，指有多項詐欺紀錄的男子黃惠民，疑配合詐團假冒幣商成立詐欺水房，利用虛擬貨幣洗錢5千萬元，專案小組前天搜索拘提黃男及劉姓女助手到案，昨天移送台北地檢署複訊，經交叉比對供詞與扣押物，懷疑黃男藏匿關鍵物證，今凌晨緊急帶著黃男前往特定處搜索，接近清晨才結束，檢方上午將繼續偵訊。

另外，市刑大也針對另個假幣商洗錢集團執行搜索，研判該集團與黃惠民有所牽連，檢方訊後聲押禁見主嫌黃曉、同案被告張凱強30萬、張雅婷10萬、楊萍萍10萬元交保。

據調查，黃惠民於2022年開設「住友蘊金」、「宇代奢華」兩間公司，作為詐欺集團洗錢水房，並招募劉姓女子負責金流，犯案手法是先由詐團以投資等話術對民眾行騙，被害人受騙匯款後，詐團再以向住友、宇代公司購虛擬貨幣為由，將款項匯入黃惠民可控制帳戶，最後由黃惠民親自或指示員工提領款項，轉交詐團上游，藉此掩飾金流去向。

調查顯示，黃惠民是洗錢老手，為避免假幣商露餡，會擬妥教戰守則，指示住友、宇代兩家公司員工職稱為「交易員」，以買賣泰達幣為由，製作不實幣商交易LINE對話紀錄，並從住友、宇代公司名下的虛擬錢包，打出等額虛擬幣至特定錢包，以利遭檢調查緝時，作為「個人幣商」買賣交易的說詞。

有被害人投資遭詐騙600萬元，因而向調查局檢舉，專案小組縝密蒐證後，實施為期兩天的打詐專案，針對假幣商詐欺水房進行掃蕩。

調查局打詐追水房，今凌晨緊急將已到案的假幣商黃惠民（右1）帶往可疑地點搜索。記者張宏業／攝影
調查局打詐追水房，今凌晨緊急將已到案的假幣商黃惠民（右1）帶往可疑地點搜索。記者張宏業／攝影

詐欺 虛擬貨幣 洗錢

延伸閱讀

女背包客徘徊超商外引注意 揪出女商販被詐第五次

夫陳榮煉涉洗錢囚13年 安以軒想動用帳戶繳房貸遭駁

調查局執行打詐專案 假幣商詐騙600萬遭搜索拘提

為賺3萬酬勞遭判損害...賠償逾2500萬 詐團車手在獄中回應

相關新聞

調查局追假幣商詐欺水房 罕見凌晨緊急回馬槍搜索

調查局新北市調查處掌握情資，指有多項詐欺紀錄的男子黃惠民，疑配合詐團假冒幣商成立詐欺水房，利用虛擬貨幣洗錢5千萬元，專案...

獨／政二代涉吸金上億現身機場想潛逃 檢緊急核發拘票…警正追查下落

台南市前副市長顏純左曾經擔任賴清德總統逾6年的副市長，如今在老家下營經營「和平診所」，然其4子顏大鈞卻涉嫌打著「政二代」...

慶祝警察節 賴總統重申跨部會掃黑、打詐

警政署昨舉行「警察節慶祝大會」，賴清德總統出席頒獎表揚全國廿八位模範警察，他重申政府掃黑、打詐決心，不會退讓半步；無論掃...

小兒子吸金欠巨債 顏純左：很難過、疲倦

台南市前副市長顏純左淡出政壇後，回到老家經營診所，卻因兒子顏大鈞在外打著政二代名號吸金，欠下驚人債務，再度登上媒體版面；...

台南政二代顏大鈞疑吸金上億 檢發拘票追查

台南市前副市長顏純左四子顏大鈞被控打著「政二代」招牌，利用父親光環吸引生意人投資，吸金疑上億元，遭檢方境管。顏大鈞前天從...

女背包客徘徊超商外引注意 揪出女商販被詐第五次

彰化縣47歲蔡姓女子到網路聊天室交友，被網友遊說投資虛擬貨幣，第五次面交時被附近民眾發現有異，暗中報警，警方趕到逮捕37...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。