慶祝警察節 賴總統重申跨部會掃黑、打詐

賴清德總統（左）昨天出席警察節慶祝大會，頒獎表揚全國模範警察，與眷屬們合影，小朋友調皮的做鬼臉。記者邱德祥／攝影

警政署昨舉行「警察節慶祝大會」，賴清德總統出席頒獎表揚全國廿八位模範警察，他重申政府掃黑、打詐決心，不會退讓半步；無論掃黑或打詐，要集結跨部會力量，絕不姑息更不會放水。

賴清德表示，警察總是守在最需要的地方，不論寒流或高溫、颱風天，跨年夜還是凌晨鬧區巡邏臨檢，堅守崗位，為民服務，是人民保母真正的行動證明；他代表全體國人向所有辛苦警察致上最深謝意。

他也重申兩項重點工作，掃黑、打詐，絕不會退讓半步，還要增強投入。賴清德說，幫派組織是許多犯罪根源，不法組織與境外勢力勾結，更是對民主社會的挑釁，詐騙也已成為世界各國最大的治安挑戰。

他指出，無論掃黑或打詐，要集結跨部會力量，絕不姑息更不會放水。只要是黑道，無論躲在哪裡，假扮成企業、協會、政黨，甚至包裝成善心人士，都要找出來，依法處置、嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

賴清德也呼籲警方注意執勤安全，持續提升警政服務與效能，警察工作繁重辛苦，請大家注意自己身體健康，平時精進訓練，每天快快樂樂出門、平平安安回家。

另外，面對ＡＩ科技浪潮，未來警政體系要全面推動數位轉型，在保密、安全前提下整合ＡＩ技術應用，如擴大無人機運用、推動科技執法與人本安全並重的治安與交通治理模式。

一名基層警官說，台灣打詐不遺餘力，但有很多問題無法解決，如兩岸共打犯罪機制幾乎停擺，無法分進合擊掃蕩詐騙；詐團大本營在柬埔寨，根本不承認台灣，官方要救被騙「豬仔」，還不如民間夠力，總統宣示打詐，人民卻很難有感。