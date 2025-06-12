獨／政二代涉吸金上億想潛逃 檢方緊急核發拘票…警正追查下落

台南市前副市長顏純左曾經擔任賴清德總統逾6年的副市長，如今在老家下營經營「和平診所」，然其4子顏大鈞卻涉嫌打著「政二代」的招牌，利用父親以及執政黨總統級政治長輩光環，吸引生意人投資；他吸金疑逾上億元後如今不知去向，目前檢警偵辦中。

台南市刑警大隊表示，今年5月接獲2名被害人報案，已成立專案小組，報請台南地檢署依詐欺、銀行法指揮偵辦，檢方也對顏大鈞限制出境；由於顏昨晚竟意圖出境，但當時沒有拘票，無法限制他人身自由，檢察官已緊急核發，警方現正追查下落，只要找到人就會逮捕拘提。

民進黨籍的顏純左與監察委員葉宜津、現任台南市民政局長姜淋煌交好，2008年2月顏跟葉都有意角逐台南縣長，當年11歲的顏大鈞曾童言童語對葉說「阿姨，妳不要拚縣長黨內初選，我爸爸會選不過妳」，當時由姜對外說出，新聞報導「顏純左選縣長 幼子勸退葉宜津」，蔚為趣談。

賴清德總統2010年當選台南縣市合併首任台南市長後，任命顏純左為副市長，顏在2017年1月請辭，淡出政壇；在民進黨許多政治人物看著長大、今年28歲的顏純左么子顏大鈞便以「政二代」背景，在外走動時頻頻宣稱與總統以及台南市長黃偉哲關係良好。

顏大鈞經營禮車租賃公司，辦公室裝設奢華，作為他的私人招待所，有許多LV收藏品、高價洋酒，生活豪奢，個人裝扮也是全身名牌，貌似貴公子；顏還以公司名義做公益，捐款給宮廟，曾獲台南市府聘為無給職市政顧問，如今市府已解聘。

去年1月25日，顏的公司尾牙請來藝人澎恰恰、許效舜上台搞笑，許多台南市議員、政府官員均出席；5月12日，顏大鈞新開旅社租賃公司，除了黃偉哲到場致意，顏純左、姜淋煌、帛琉親善大使蔡佳儒與多名議員也同台剪綵。

許多生意人因顏大鈞的背景加上親眼見他與執政黨政治人物來往，相信他甚至可以直通總統府，樂於與他結交；隨後顏邀請他們到私人招待所聚會，找傳播小姐飲酒作樂時，便以父親與執政黨長輩的招牌，聲稱有土地開發、政府標案、太陽能光電等投資管道，穩賺不賠。

因顏稱「我爸也有投入」，不少人以為有前副市長掛保證，信以為真，紛紛拿錢投資；沒想到顏在今年4月人間蒸發，不知去向，其公司以及妻子經營的麵包店也都人去樓空。顏的IG有許多勞斯萊斯、保時捷、法拉利豪車、現金、名酒、美女影片，目前帳號也已關閉。

張姓男子報案指出，顏大鈞以投資汽車租賃公司及其父親的營業項目，誆稱保證獲利、穩賺不賠；張因此簽立本票，2次前往台南市麻豆區面交，共計損失860萬，等到要提領獲利出金時卻無法出金．才驚覺被騙。

陳姓男子則報案表示，顏遊說他投資當鋪生意，由陳做金主，找好其他投資人湊足本金後，交給顏投資當鋪業，會讓所有人共享利息分紅；投資期程從2023年3月開始，結果今年4月，顏聲稱投資不當失利，無法如期歸還本金。

隨後顏大鈞失去聯繫、眾多投資人都找不到他，陳指出，他無法兌現本票，遭受損失670萬；據了解，雖然警方目前僅接獲二人報案，但被害人已組成自救會，總計至少7人被顏詐騙，損失逾1.5億元。

被害人痛斥，顏起初會拿著新投資人的錢給舊投資人，讓大家以為有獲利，沒想到他竟行騙；顏一周夜夜笙歌的費用高達50萬元，顏拿著大家的血汗錢擺闊、過著炫富生活，有些資產被他掏空的人都已快生活不下去，曾經詢問他父親顏純左，顏純左僅表示就依司法途徑處理。

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