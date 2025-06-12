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女背包客徘徊超商外引注意 揪出女商販被詐第五次

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣47歲蔡姓女子到網路聊天室交友，被網友遊說投資虛擬貨幣，第五次面交時被附近民眾發現有異，暗中報警，警方趕到逮捕37歲李姓車手，蔡女才知被詐。警詢後，依詐欺、洗錢防制法移送偵辦。

據了解，員林警分局大村分駐所接獲報案，指稱山腳路有一名女性背包客在超商外面徘徊，疑似詐騙面交，員警前往埋伏，果然看到女背包客站在店外，半小時後1名女子駕車到超商停車場，女背包客打開車門進入車內，女駕駛人拿錢給女背包客。

員警上前敲車窗和表明身分，當場查獲李姓車手向蔡女收取25萬4千元，及李女的工作手機等相關證物。李女已婚，以為輕鬆工作幫「投資公司」拿錢就能按比例抽取佣金，沒想到變成詐團幫凶。

蔡女是小商販，到網路交友，疑似詐團成員的「網友」建議下載虛擬貨幣投資APP，蔡女下載後，很開心每次面交後投資都獲利，指數從沒下跌。獲知被詐後怕家人知道，對先前4次面交的車手、金額都三緘其口。

員林警分局今表示，現今詐騙集團虛設假投資平台，使被害人加入非官方認證的投資平台APP，理專上門面交取款，並假意將虛擬貨幣轉入被害人虛擬帳戶，由詐團成員在平台內買賣虛擬貨幣做假交易，被害人誤以為真獲利，實際沒交易更沒獲利；民眾應應循相關正規管道投資交易，若民眾遇到上述情形，立即撥打165反詐騙諮詢專線或110報案電話尋求警方協助。

彰化縣警方逮捕李姓車手。圖／民眾提供
彰化縣警方逮捕李姓車手。圖／民眾提供

詐騙集團 虛擬貨幣 背包客

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