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詐騙案件不減反增 蘇俊賓籲中央對社群業者提高罰則
行政院會今討論「網路詐騙通報查詢網成效報告」，桃園市副市長蘇俊賓與會時表示，中央應正視平台業者審核責任，緊縮海外不實刊登，尤其詐騙方式推陳出新，平台能否落實源頭管理才是關鍵，中央也應審視法規執行成效，滾動檢討提高罰則，要求業者配合。
數發部統計，自去年9月底至今年6月5日，詐騙通報查詢APP共接獲2384人通報近22萬件詐騙資訊，也下架了12.2萬件。
蘇俊賓表示，比對內政部警政署打詐儀表板資訊，全國詐騙案件數量從去年8月2萬1244件，到今年2月降至1萬773件，不過近期又升高至1萬6003件，顯示詐騙案件並未減少。
蘇俊賓表示，去年7月中央發布「詐欺犯罪危害防制條例」，要求網路廣告平台業者刊登或推播廣告時，應於廣告中揭露委託刊播者、出資者相關資訊，否則將開罰，但若網路廣告平台業者不針對廣告加強事前審查，放任大批境外空殼公司或假帳號申請投放不實廣告，恐讓政策流於形式。
蘇俊賓指出，桃園警方目前接獲詐騙通報案後，會請平台業者提供廣告付款人資訊，不過需2周後才接獲資訊，取得的付款資料也是境外的資訊；地方政府在第一線執行時，常因跨國平台不積極配合而中斷流程，非常可惜，「壞人不會靜止不動，而是不斷變形進化」，防詐關鍵在於社群平台業者是否願意真正承擔源頭的審查責任，並積極配合政府偵辦。
蘇俊賓說，若社群平台廣告收益遠高於違規罰則，業者自然缺乏配合動機，中央必須強化懲處與嚇阻效果，甚至這個月底就應收緊法規，一方面提高罰則，賦予平台審核責任，不重視社會形象與企業責任的平台也該揭露名單，強化源頭管理。
行政院長卓榮泰回應，中央與地方打詐的立場一致，除已立法要求社群平台應落實詐騙資訊「24小時內通報處理」的規範外，平台在投資與交友類廣告也需加註警語，後續將持續強化平台責任。
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