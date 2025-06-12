長輩注意！台南長者最易遭詐3類 假投資、假公務員、猜猜我是誰
依據165系統受理案件數據分析，台南市今年1至5月，65歲以上族群受害人數最多前3大詐騙手法依序為「假投資」、「假冒公務員」及「猜猜我是誰」，台南市警察局犯罪預防科近期至6月18日分別前往10個社區向長者宣講，希望能強化年長者反詐知能。
台南市警局表示，近日結合社會局前往安定區海寮社區、七股區後港社區等10個社區照顧關懷據點，向社區服務工作人員及高齡長者進行反詐騙宣導，從6月9日一直到18日，分享詐騙話術、案例及提供防制對策，並宣導「165打詐儀表板」網頁資訊，提升自我防詐免疫力。
市警局犯罪預防科講師針對「假投資」、「假冒公務員」及「猜猜我是誰」常見手法、話術，提出「辨識關鍵字」與「預防小撇步」，並再提醒新興假投資結合房地產詐騙案類；呼籲長者切莫為了投資，輕易將房契、地契交予不明人士進行借貸，造成不可彌補的財產損失。
講師說明，如果接獲陌生簡訊或電話告知要求繳納費用、涉及刑案，切勿慌張，應遵循「一聽二掛三查證」防詐三步驟審慎查證，勿輕易落入詐騙集團的陷阱而遭詐騙。
警察局長林國清表示，年長者及退休族群因生活模式較為單純，同時隨年齡增長，身體機能和認知能力、判斷力亦會下降，面對新型態詐騙犯罪較易缺乏警覺性，容易落入詐騙集團話術的陷阱；建議年長者應多多接收防詐資訊，培養防詐意識。
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