詐團幕後首腦心神不寧拜拜求到下下籤 隨即被一網打盡

25歲任姓男子組成車手集團，自己擔任幕後首腦，從不現身收款，而是讓顏姓男子負責監控旗下車手，一年多來至少得手逾700萬；有車手不想做了，任還用鋁棒毆打恐嚇，不准離開。近日任覺得心神不寧，擔心警方找上門，去拜拜卻得了一個下下籤，昨天就遭逮。

台南市警第五分局近期接獲數起詐騙案件，民眾均是在臉書上接觸到投資廣告，點擊後被引領加入通訊軟體，對方聲稱投資專家，可帶領投資股票或虛擬貨幣，保證獲利，群組內各帳號紛紛營造穩賺不賠的留言假象；共有9位民眾遭詐700多萬元，有一位直接交付250萬。

第五分局偵查隊組成專案小組，為了釐清車手幕後集團規模，雖然已查到車手身分，仍按兵不動；經偵辦多月，發現該集團分工細膩，有面交車手、監控手、車輛租賃業者、提供帳戶洗錢者和幕後金主等分層管理，其中還有一個幕後首腦，從不出面，極為神秘。

警方追查多日，鎖定藏身在台南市安南區一棟新大樓民宅內的任姓男子，就是詐團幕後首腦；任負責招募年輕人擔任車手，會在網路上刊登「免經驗、收入高、立即上工」求職廣告，吸引年輕男女，任也負責與另一組在臉書刊登廣告的詐騙集團聯繫。

當另一組集團誘騙被害人成功、約定交款時，就會告知任姓主嫌，任再把當日派遣地點，告知旗下25歲顏姓車手頭，由顏分派車手出動；任為了避免車手黑吃黑，拿了錢逃跑，指示顏擔任監控手，同時注意是否有警察埋伏，監控車手收款。

當車手完成任務，將錢交給顏後，顏便集中拿給任姓主嫌，由任分紅給大家；由於任分紅不夠大方，曾經有車手不想幹了，竟遭他拿鋁棒毆打恐嚇，打到車手不敢離開。近日任覺得心神不寧、運勢不佳，前往關子嶺崁頂福安宮求籤，卻得了一個下下籤。

籤詩上寫「命內正逢羅孛關，用盡心機總未安，作福問神難得過，洽是行舟上高灘」，依據籤詩網站說明，抽到此籤者，代表命中正逢羅孛凶星沖入，縱使用盡所有心機心思，也免不了要遇此艱苦的關卡，就是作福求神也難於平息躲過。

籤詩網建議，現在的運勢就像是行船遇到礁石、上高灘般艱辛困難。努力堅持過後，可步步高升、輝煌騰達。任姓主嫌抽到這個籤，心覺不妙，仍將籤詩收好，隨身攜帶，期望有轉運的機會。

結果昨天專案小組研判時機成熟，報請台南地檢署檢察官陳鋕銘指揮，持拘票、搜索票拂曉出擊，出動60名警力前往台南市安南區、善化區、安定區、永康區及彰化縣社頭鄉、台中市北屯區等多處破門攻堅，將任姓主嫌、顏姓幹部與車手等9人在睡夢中被逮捕到案。

警方同時起獲作案用鋁棒、空氣槍各2支、手機9支、點鈔機1台、現金7千元和毒品咖啡包及第三級毒品愷他命等60餘克、K盤等證物，警詢訊後將任等9人依組織犯罪條例、詐防條例、洗錢防制法及刑法加重詐欺罪、毒品罪送辦，其中任及顏2人遭檢方向法院聲押獲准。