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北市男誤信假投資遭詐454萬 警3天內連逮2名面交車手
陳姓男子誤信詐騙集團假投資話術，分批投入454萬元，見帳上獲利破百萬卻無法出金，認定遭詐報警，北市警方獲悉，請他假意配合，實則派員在旁埋伏，見面交車手出現立刻上前逮捕，不只如此，3天後再聯繫另一團詐騙車手面交，二度埋伏逮捕，警詢後均依詐欺罪移送法辦。
松山分局松山派出所上月接獲陳男（42歲）報案，稱在網上誤信保證高獲利且穩賺不賠的投資話術，分批投資454萬元，見帳上獲利破百萬想出金，被告知再繳交高額手續費，驚覺可疑報警求助。
警方溝通了解，請陳男假意配合支付50萬元手續費，相約上月24日在松山區南京東路五段巷弄內超商面交，警方將計就計在暗中埋伏，當場逮捕面交取款高姓車手（20歲）；孰料詐團不放棄，再聯繫陳男，警方3天後同樣將計就計，在另一間咖啡店相約面交，實則埋伏逮捕取款曹姓女車手（23歲）。
松山警方查扣2人詐騙用的手機、假收據與假識別證等證物，警詢時2人均供稱自己也是被騙來當取款車手，但警方不採信，警詢後依詐欺罪嫌移送法辦。
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