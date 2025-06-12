賴清德總統出席警察節慶祝大會 重申打詐決心

賴清德總統今天出席警察節慶祝大會，視察打詐緝毒成果致贈慰勉獎金，並頒獎表揚全國模範警察，與眷屬們合影。賴清德致詞表示，代表全體國人向所有警察同仁至上最深的謝意，同時強調掃黑、打詐的決心絕對不會退讓半步，面對詐欺案件，更要揪出背後的犯罪集團，希望警察同仁跟檢調單位，加強合作、投入更多資源，「布長線、抓大魚、抓要角、顧全局」，從根源打擊詐騙。

賴清德總統上午出席警察節慶祝大會活動，先是聽取警方打詐、緝毒、肅槍成果，並致贈慰勉獎金，隨即頒發全國28位模範警察獎項。他恭喜獲獎同仁脫穎而出，謝謝大家的貢獻，「這份榮譽誠屬不易，每一位警察同仁都是人民重要的守護神。」賴清德指出，政府對於掃黑、打詐的決心絕對不會退讓半步，更要增加投入，其中幫派組織是許多犯罪的根源，黑金、槍、毒、詐與暴力，甚至是人口販賣都是近期的核心社會問題，也有不法組織與境外勢力勾結，這些都是對民主社會的挑釁，更是對國家與社會安全的嚴重威脅。尤其是詐欺犯罪在台早已罄竹難書，將會結合跨部會力量，絕不姑息放水，只要是黑道，無論躲在哪裡，假扮成企業、協會、政黨，甚至包裝成善心人士，我們都要找出來，依法處置、嚴懲嚴辦，絕不寬貸。 賴清德總統（中）今天出席警察節慶祝大會，警政署長張榮興（右二）在門口迎接。記者邱德祥／攝影 賴清德總統（右）今天出席警察節慶祝大會，頒獎表揚全國模範警察，與眷屬們合影後摸了摸小朋友的頭。記者邱德祥／攝影 賴清德總統今天出席警察節慶祝大會，視察打詐緝毒成果。記者邱德祥／攝影