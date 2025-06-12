快訊

流通商戰／零售業不斷在大陸受挫 超商雙雄苦撐突圍

日本Suica西瓜卡也有吉伊卡哇！6步驟抽虛擬卡面 網友傻眼：這也要抽選？

悲慘的沖繩戰役！慰靈被遺忘的台籍罹難者

賴清德總統出席警察節慶祝大會 重申打詐決心

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導

賴清德總統今天出席警察節慶祝大會，視察打詐緝毒成果致贈慰勉獎金，並頒獎表揚全國模範警察，與眷屬們合影。賴清德致詞表示，代表全體國人向所有警察同仁至上最深的謝意，同時強調掃黑、打詐的決心絕對不會退讓半步，面對詐欺案件，更要揪出背後的犯罪集團，希望警察同仁跟檢調單位，加強合作、投入更多資源，「布長線、抓大魚、抓要角、顧全局」，從根源打擊詐騙。

賴清德總統上午出席警察節慶祝大會活動，先是聽取警方打詐、緝毒、肅槍成果，並致贈慰勉獎金，隨即頒發全國28位模範警察獎項。他恭喜獲獎同仁脫穎而出，謝謝大家的貢獻，「這份榮譽誠屬不易，每一位警察同仁都是人民重要的守護神。」賴清德指出，政府對於掃黑、打詐的決心絕對不會退讓半步，更要增加投入，其中幫派組織是許多犯罪的根源，黑金、槍、毒、詐與暴力，甚至是人口販賣都是近期的核心社會問題，也有不法組織與境外勢力勾結，這些都是對民主社會的挑釁，更是對國家與社會安全的嚴重威脅。尤其是詐欺犯罪在台早已罄竹難書，將會結合跨部會力量，絕不姑息放水，只要是黑道，無論躲在哪裡，假扮成企業、協會、政黨，甚至包裝成善心人士，我們都要找出來，依法處置、嚴懲嚴辦，絕不寬貸。

賴清德總統（中）今天出席警察節慶祝大會，警政署長張榮興（右二）在門口迎接。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（中）今天出席警察節慶祝大會，警政署長張榮興（右二）在門口迎接。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（右）今天出席警察節慶祝大會，頒獎表揚全國模範警察，與眷屬們合影後摸了摸小朋友的頭。記者邱德祥／攝影
賴清德總統（右）今天出席警察節慶祝大會，頒獎表揚全國模範警察，與眷屬們合影後摸了摸小朋友的頭。記者邱德祥／攝影
賴清德總統今天出席警察節慶祝大會，視察打詐緝毒成果。記者邱德祥／攝影
賴清德總統今天出席警察節慶祝大會，視察打詐緝毒成果。記者邱德祥／攝影

賴清德 警察 打詐

延伸閱讀

賴清德參加警察節慶祝大會 強調掃黑、打詐決心

賴清德：不法組織勾結境外勢力 是對民主社會挑釁

向在野國安簡報須簽保密 王育敏：贊成用嚴謹態度處理

賴清德指沈伯洋遭中國認知戰 挨酸改9字就可介紹民進黨

相關新聞

台南政二代嗆「賴清德是我乾爹」...涉詐1.5億 昨要出境糗被攔下

台南市前副市長顏純左的四子顏大鈞，昨天被發現在高雄小港機場要出境，卻在機場被攔下，對此，移民署證實，顏大鈞因涉司法案件遭...

賴清德總統出席警察節慶祝大會 重申打詐決心

賴清德總統今天出席警察節慶祝大會，視察打詐緝毒成果致贈慰勉獎金，並頒獎表揚全國模範警察，與眷屬們合影。賴清德致詞表示，代...

調查局執行打詐專案 假幣商詐騙600萬遭搜索拘提

調查局新北市調查處接獲檢舉，指有多項詐欺紀錄的黃姓男子，疑協助詐團佯裝為個人幣商，利用虛擬貨幣詐騙約600萬元，專案小組...

涉假冒黃仁勳投資詐騙上千萬 藝人劉香君老公20萬交保

皇御科技公司營運總監、女藝人劉香君老公李能謙，被控協助詐團主謀歐秉漢製作一頁式詐騙廣告，以AI教父黃仁勳為誘餌吸引民眾投...

投資詐騙地政士被當地面師 全聯會喊冤：代書很無辜

日劇《地面師》走紅之後，台灣不動產詐騙案件也開始備受民眾關注！事實上，不動產詐騙在台灣早已發生多年，手法千變萬化。地政士...

冒名黃仁勳詐千萬警逮6人 女星丈夫李能謙堅稱均合法

AI教父黃仁勳遭詐團冒名成立臉書粉專，以代操外匯投資誘騙上百民眾1300萬。新北刑大鎖定幕後網頁操盤行銷公司，昨天兵分多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。