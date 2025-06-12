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打詐有效！ 數發部透過 AI 降低名人詐騙至每周不到千件

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

數發部2024年建置《網路詐騙通報查詢網》，自2024年9月30日起截至目前為止，已累積超過1萬7千次下載量，並接獲通報疑似詐騙訊息逾22萬則，經分案相關部會審查結果，已確認其中約12萬則詐騙訊息，並依打詐專法通報Meta、Google、LINE、TikTok等四大平台業者下架。

據統計，目前已有2,384位民眾通報過疑似詐騙內容，其中28位民眾各自累計通報次數更高達1,000則以上。由此可見，民眾對於詐騙訊息敏感度提高，並且能及時使用通報查詢網反應通報，減少受害機會。

數發部指出，目前網路詐騙通報查詢網通報訊息來源包含，一為民眾通報，二為數發部AI主動式掃描，三為遭仿冒的公眾人物主動通報。查詢網在接獲通報後，會先分案至相關部會，由公眾人物或各部會確認為詐騙訊息後再通報平台業者依規定下架。統計發現最常被仿冒的公眾人物主要為金融投資產業領域，目前已有超過500位公眾人物使用通報查詢網通報案件，其中包含部會與縣市首長、立法委員、主播網紅，甚至商界名人等公眾人物。數發部透過AI主動式掃描觀察到偽冒名人詐騙廣告量，從2024年5月起每週３萬餘筆，近期下降至每週不到千件。

值得注意的是，網路詐騙廣告型態亦有明顯轉變的趨勢，例如產品服務類詐騙廣告透過網路購物或免費課程等方式誘導民眾，且詐騙網路廣告主幾乎以境外投放為多，包括柬埔寨、緬甸、越南、中國大陸等國家。原先詐騙訊息投放時間以平日為主，近期發現假日投放量也逐漸增多。

數發部也提出以下三點提醒民眾，首先，若發現投放網路廣告之粉絲專頁有按讚數太低、管理員位於國外、貼文資訊前後不符、要求提供個資等狀況或行為，皆有可能是詐騙廣告，應提高警覺。

第二，數發部已依據《詐欺犯罪危害防制條例》要求四大平台業者針對網路廣告進行實名認證，並在廣告頁面上揭露出資者、刊播者等訊息，因此請民眾特別留意來自境外之網路廣告投放者。

第三，數發部網路詐騙通報查詢網系統將加強全時段掃瞄，但仍呼籲民眾在網路上瀏覽訊息的同時，切勿輕信來路不明的廣告連結或加入陌生群組。

數發部強調，鑒於詐騙技術與手法不斷演變，牽涉諸多跨部會業務範疇，政府間應更加縝密合作並主動出擊加強民眾識詐能力。未來數發部將持續針對各種詐騙手法及樣態，滾動檢討及精進各項措施積極防制，強化跨公私領域之合作以增強整體防範能力。

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