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台南政二代嗆「賴清德是我乾爹」...涉詐1.5億 昨要出境糗被攔下

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導

台南市前副市長顏純左的四子顏大鈞，昨天被發現在高雄小港機場要出境，卻在機場被攔下，對此，移民署證實，顏大鈞因涉司法案件遭限制出境，當場開立禁止出國通知單，告知不可出境。

據了解，顏大鈞對外以政二代的名義吸金詐騙，稱自己手握土地開發、政府標案等，投資「穩賺不賠」，不法獲利破1.5億元，甚至因結婚時賴清德曾出席，對外嗆說「賴清德是我乾爹」。

移民署指出，依入出國及移民法第6條規定，於接獲司法機關通知限制出境者，依規定禁止其出國，並且開立禁止出國通知單予當事人；另個別案件因事涉個人隱私不便透漏。

據了解，移民署開立禁止出國通知單後，顏大鈞被航空公司帶走，辦理退關作業。

高雄小港機場跑道。(記者劉學聖／攝影)
高雄小港機場跑道。(記者劉學聖／攝影)

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