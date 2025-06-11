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涉假冒黃仁勳投資詐騙上千萬 藝人劉香君老公20萬交保

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

皇御科技公司營運總監、女藝人劉香君老公李能謙，被控協助詐團主謀歐秉漢製作一頁式詐騙廣告，以AI教父黃仁勳為誘餌吸引民眾投資，詐騙1300萬元；台北地檢署搜索約談李能謙與職員曹嘉心到案，主任檢察官曾揚嶺訊後依詐欺罪命李能謙20萬元交保、曹嘉心5萬元交保、均限制出境出海。

檢警指出，以歐秉漢為首的詐團以數位行銷公司為掩護，在高雄商辦內製作假冒黃仁勳名義的投資廣告，誘騙民眾加入LINE群組出資，並以「創立帳號」、「養號」等手法在社群平台操控人氣，營造可信度。

李能謙負責將這些假網頁與引擎優化，提高受害人接觸機率，警方搜索查扣工作用電腦、手機等證物，初估有逾百人受害，詐騙金額超過1300萬元。

據了解，歐秉漢已潛逃柬埔寨遭通緝，李能謙因此全程否認涉案，對部分細節僅以忘記了」、「不記得」模糊帶過。

女藝人劉香君老公李能謙涉詐騙20萬元交保。記者張宏業／攝影
女藝人劉香君老公李能謙涉詐騙20萬元交保。記者張宏業／攝影

詐騙 廣告

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