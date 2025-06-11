高檢署：堵詐聯防機制 攔阻境外詐騙來話4593萬通

高檢署今天指出，為防堵偽冒國際來話詐騙，通傳會已要求電信業者進行攔阻、警示，並協助警方積極查緝偽基地台，統計至今年4月底，已成功攔阻境外詐騙來話4593萬通。

為強化防制電信詐騙，台灣高等檢察署今天邀集國家通訊傳播委員會、調查局、警政署、移民署共同盤點各項電信堵詐措施，並研議精進相關作為，積極建立堵詐聯防機制。

高檢署發布新聞稿指出，詐欺犯罪危害防制條例自民國113年7月底實施，相關單位已完成「165防詐風險資料庫」與「外來人口在台狀態雲端查詢服務」建置，提供電信業者介接，依法於受理門號申辦時查核用戶身分。

針對防制非本國籍人士申辦門號從事詐騙，高檢署說明，電信業者依防詐條例及通傳會指引，透過介接移民署雲端查詢服務，查核非本國籍人士在台狀態，截至今年4月底，已拒絕新辦門號約11.4萬門，清查已申辦門號逾103.5萬門，並發送18.2萬則簡訊通知重新核資，其中14萬餘門號因逾期未完成核資而停話。

此外，為防堵詐騙集團透過偽冒國際來話、簡訊、偽基地台及網路電話詐騙，高檢署表示，通傳會已要求電信業者強化偽冒來話攔阻與警示、簡訊發送管理，以及網路電話KYC機制與資安防護，同時配合警方查緝偽基地台。

根據高檢署統計，至今年4月底，境外詐騙來話攔阻數達4593萬通，國際來話量自112年5月的5080萬通降至529萬通，電信業者也拒發商業簡訊4993萬則，關閉超量發送門號逾3000門，並查獲9座偽基地台，網路電話詐欺案件則自113年12月76件下降為零星個案。

針對黑莓卡管制部分，高檢署表示，已與通傳會、警政署、調查局擬訂評估項目、流程及執行細節，由通傳會訂定作業要點，依詐防條例規定，辦理境外高風險電信業者認定作業。

高檢署進一步指出，近期詐騙集團濫用「頻繁換號」漏洞大量申辦帳號，通傳會於會議中表示，將研擬修訂風險管理機制指引，對頻繁換號用戶予以限制，並配合電信打詐「三振條款」，將限制高風險涉詐人士僅能申辦1門號或1項電信服務。