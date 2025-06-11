冒名黃仁勳詐千萬警逮6人 女星丈夫李能謙堅稱均合法

AI教父黃仁勳遭詐團冒名成立臉書粉專，以代操外匯投資誘騙上百民眾1300萬。新北刑大鎖定幕後網頁操盤行銷公司，昨天兵分多路逮捕知名執行製作李能謙等6人。李男等人矢口否認製作詐騙網頁及行銷，但警方已掌握確切事證，詢後依詐欺罪嫌送辦。

新北市刑大分析黃仁勳假臉書粉專，鎖定台北市皇御科技有限公司對外以協助行銷為名，實際上卻製作冒用名人釣魚粉絲頁網站，並透過則透過臉書假帳號操作按讚及留言，以提升粉專追蹤數製造可信度。經查該公司共同負責人竟是曾擔任電視台執行製作、也是女星劉香君的丈夫李能謙。

警方深入追查發現，李能謙除在這家公司擔任科技總監外，還自立門戶至高雄市大寮區成立工作室，透過自己手中假帳號資源從事網路行銷工作，並涉嫌協助詐團行銷黃仁勳臉書假粉專。新北刑大報請台北地檢署指揮，昨天上午南北同步執行搜索，於高雄市大寮區工作室逮捕李能謙及徐姓男員工，另外在台北市皇御科技有限公司逮捕曹女、林男、陸男及陳男等4人。