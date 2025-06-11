「猜猜我是誰」老梗再現！婦早上報警下午又遇騙 假姪女詐騙90萬

桃園一名婦人日前接獲自稱「姪女」來電，聲稱需借90萬元周轉度難關，婦人不疑有他，將錢面交給「姪女」的朋友，事後才察覺有異向警方報案，結果當天「假姪女」又再來電欲借百萬元，警方便與婦人再度面交，當場查獲馬來西亞籍張姓車手與在旁監控的蘇姓男子，依詐騙罪嫌移送偵辦。

桃園警分局指出，被害婦人日前接獲一通電話，對方一接起就問「猜猜我是誰」，對此婦人詢問是姪女嗎？結果對方一聽便自稱是姪女，表示投資失利需要商借90萬元周轉度難關。婦人一聽不疑有他，雙方相約面交時，對方聲稱是「姪女」的朋友，婦人也因急忙未過問，直到事後感覺有異，昨至桃園警分局青溪派出所向員警諮詢。

對此員警聽完研判是詐騙集團慣用「猜猜我是誰」詐騙手法，詐騙集團食髓知味，「假姪女」又連繫婦人表示需要再借百萬，對此員警與婦人合作，待馬來西亞籍41歲張姓男子出面取款立即將他逮捕，另組員警在旁埋伏，將察覺不對正要逃跑的30歲監控手蘇姓男子查緝到案，當場起獲贓款等事證，依法移請偵辦。