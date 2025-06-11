「猜猜我是誰」老梗再現 詐團冒姪女騙錢遭警識破逮人
詐騙手法層出不窮，稍不留意就容易掉入陷阱。桃園一名被害人日前接獲「姪女」電話，表示投資失利需要借錢度難關，被害人不疑有他，將90多萬直接當面交給「姪女」的朋友，事後感覺有異，於昨(10)日至桃園警察分局青溪派出所向員警諮詢。
據被害人描述，員警研判是詐騙集團慣用「猜猜我是誰」的詐騙手法。詐騙集團食髓知味，「假姪女」表示需要再借百萬，員警與被害人合作，待馬來西亞籍41歲的張姓男子出面取款立即將他逮捕，另有員警在旁埋伏，將察覺不對正要逃跑的30歲蘇姓男監控手查緝到案，當場起獲贓款等事證，依法移請偵辦。
警方呼籲民眾接獲不明電話或資訊，應多加詳查，多一分當心，少一分意外，以免淪為詐騙受害人。
本文章來自《桃園電子報》。原文：猜猜我是誰老梗再現 詐團冒姪女騙錢遭警識破逮人
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