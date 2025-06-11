「猜猜我是誰」老梗再現 詐團冒姪女騙錢遭警識破逮人

詐騙手法層出不窮，稍不留意就容易掉入陷阱。桃園一名被害人日前接獲「姪女」電話，表示投資失利需要借錢度難關，被害人不疑有他，將90多萬直接當面交給「姪女」的朋友，事後感覺有異，於昨(10)日至桃園警察分局青溪派出所向員警諮詢。

2025-06-11 15:14