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影／女遇假檢警騙匯1800萬 桃警3百米衝銀行拖延撥款成功攔阻

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

假檢警詐騙盛行，桃園八德一名48歲林姓女子昨到介壽路銀行欲匯款新台幣600萬元，警方到場時林女說接獲自稱郵局人員電話，稱她遭盜領保險金並轉接假檢警單位，對此林女在這之前剛到另間銀行匯1200萬元，警方一聽立刻狂奔回前一間銀行，通知將1200萬元拖延撥款，成功替林女保住血汗錢。

八德分局四維派出所昨下午1時許接獲介壽路銀行行員通報，疑似有民眾遭詐騙集團詐騙，員警到場關心詢問，林女起初不願透漏匯款用途，在員警耐心解說勸導下，林女才說出是接獲一通未顯示號碼來電，對方聲稱是郵局人員，謊稱有人拿取林女證件資料盜領保險金。

結果詐團將電話轉接給假檢警單位，隨後假警察又佯稱林女已涉及刑事案件，須代保管財產，林女依詐團指示先至介壽路一段的銀行匯出1200萬元，再至介壽路一段另一間銀行要匯款600萬元。

警方一聽林女於40分鐘前已匯出1200萬元，在艷陽下300米衝刺前往攔阻，最終在行員協助下，通知受款銀行將1200萬元拖延撥款，成功保住林女財產。警方呼籲，檢警不會要求監管帳戶活保管金錢，民眾如遇不明來電務必謹慎查證，亦可撥打110或165反詐騙專線求助，以免受騙上當。

桃園八德48歲林女接獲假檢警詐騙1800萬元，昨到銀行欲匯款新台幣600萬元，警方一聽林女才剛到另間銀行匯1200萬元，立刻在豔陽底下狂奔回去通知將1200萬元拖延撥款。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德48歲林女接獲假檢警詐騙1800萬元，昨到銀行欲匯款新台幣600萬元，警方一聽林女才剛到另間銀行匯1200萬元，立刻在豔陽底下狂奔回去通知將1200萬元拖延撥款。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德48歲林女接獲假檢警詐騙1800萬元，昨到銀行欲匯款新台幣600萬元，警方一聽林女才剛到另間銀行匯1200萬元，立刻狂奔回去通知將1200萬元拖延撥款，成功替林女保住血汗錢。記者周嘉茹／翻攝
桃園八德48歲林女接獲假檢警詐騙1800萬元，昨到銀行欲匯款新台幣600萬元，警方一聽林女才剛到另間銀行匯1200萬元，立刻狂奔回去通知將1200萬元拖延撥款，成功替林女保住血汗錢。記者周嘉茹／翻攝

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