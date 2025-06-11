影／女遇假檢警騙匯1800萬 桃警3百米衝銀行拖延撥款成功攔阻

假檢警詐騙盛行，桃園八德一名48歲林姓女子昨到介壽路銀行欲匯款新台幣600萬元，警方到場時林女說接獲自稱郵局人員電話，稱她遭盜領保險金並轉接假檢警單位，對此林女在這之前剛到另間銀行匯1200萬元，警方一聽立刻狂奔回前一間銀行，通知將1200萬元拖延撥款，成功替林女保住血汗錢。

八德分局四維派出所昨下午1時許接獲介壽路銀行行員通報，疑似有民眾遭詐騙集團詐騙，員警到場關心詢問，林女起初不願透漏匯款用途，在員警耐心解說勸導下，林女才說出是接獲一通未顯示號碼來電，對方聲稱是郵局人員，謊稱有人拿取林女證件資料盜領保險金。

結果詐團將電話轉接給假檢警單位，隨後假警察又佯稱林女已涉及刑事案件，須代保管財產，林女依詐團指示先至介壽路一段的銀行匯出1200萬元，再至介壽路一段另一間銀行要匯款600萬元。