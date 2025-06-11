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女子誤信假檢調辦案欲匯款 八德警銀聯手及時攔阻

桃園電子報／ 桃園電子報

詐騙猖獗，八德區一名48歲林姓女子昨(10)日下午13時，前往銀行要匯款600萬元，經行員關懷提問察覺有異，立即通報轄區警方，八德分局四維派出所獲報後，立即派員警前往，經過一番勸說，才讓林女打消匯款念頭，保住財產

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經員警一番勸說，才讓林女打消匯款念頭，保住財產。圖：讀者提供

據悉，林女一開始不願意透露匯款用途，在員警耐心勸導下，她才說出自己是接到一通未顯示號碼的來電，對方自稱是郵局人員，並說有人拿著她的證件資料盜領保險金，並隨即將電話轉接給「假」檢警單位，告訴她已涉及刑事案件，需代為保管財產。林女依指示先到介壽路一段的銀行取出1200萬元，再到另一間銀行準備要匯款600萬元，幸好行員察覺有異，員警蔡承歷獲報後，在大太陽下快速衝至銀行進行攔阻，最後在行員協助下，通知受款銀行將1200萬元拖延撥款，及時保住林女財產。

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經員警一番勸說，才讓林女打消匯款念頭，保住財產。圖：讀者提供

八德警分局呼籲，檢警不會要求監管帳戶活保管金錢，民眾如遇不明來電務必謹慎查證，亦可撥打110或165反詐騙專線求助，以免受騙上當。

本文章來自《桃園電子報》。原文：女子誤信假檢調辦案欲匯款 八德警銀聯手及時攔阻

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