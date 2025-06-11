假科技公司真詐騙中心！竹檢破獲5169萬虛擬貨幣騙局

新竹地檢署偵破以科技公司為掩護的大型跨境虛擬貨幣詐騙集團。該集團由中國大陸廈門策畫，利用通訊軟體遙控指揮，於台中設立一家科技電腦公司作為偽裝，流轉資金與調度車手，並假冒幣商誘騙被害人交付現金後迅速轉帳掩飾金流。檢方查出53名被害人，涉案金額高達5169萬元，今日起訴主嫌及共犯共8人，其中6人聲押獲准。

檢察官葉子誠、陳亭宇自去年11月至今年5月，指揮竹縣橫山分局與新竹縣刑大科偵隊進行4波查緝行動，成功瓦解該詐騙集團。主嫌張男與綽號「小胖」等人在大陸規畫集團規章與教戰手冊，並接洽境外「盤口」機房集團。張男則負責在台招募車手，吳男則經營台中一家科技公司作為水房據點，組織面交取款及收水車手共7人。

詐騙集團透過Telegram、FaceTime等軟體串接車手與盤口成員，根據水單資料安排被害人面交款項。泰達幣總額由吳男聯繫幣商匯入指定電子錢包，車手收取現金後將泰達幣轉至詐騙集團掌控的電子錢包，並將現金透過收水人員上繳吳男的水房窗口。

吳男按取款總額的0.5%-0.6%支付收水人員薪酬，每日支付車手司機3千至5千元薪資，並依泰達幣交易量抽取0.1%匯差報酬，將現金交予「姐」指派的收款人員。同時，盤口機房集團將詐騙款項總額的1.5%再分配給張男、蔡男及吳男，整套運作精密，成功隱匿5169萬元犯罪所得。