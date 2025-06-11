假科技公司真詐騙中心！竹檢破獲5169萬虛擬貨幣騙局
新竹地檢署偵破以科技公司為掩護的大型跨境虛擬貨幣詐騙集團。該集團由中國大陸廈門策畫，利用通訊軟體遙控指揮，於台中設立一家科技電腦公司作為偽裝，流轉資金與調度車手，並假冒幣商誘騙被害人交付現金後迅速轉帳掩飾金流。檢方查出53名被害人，涉案金額高達5169萬元，今日起訴主嫌及共犯共8人，其中6人聲押獲准。
檢察官葉子誠、陳亭宇自去年11月至今年5月，指揮竹縣橫山分局與新竹縣刑大科偵隊進行4波查緝行動，成功瓦解該詐騙集團。主嫌張男與綽號「小胖」等人在大陸規畫集團規章與教戰手冊，並接洽境外「盤口」機房集團。張男則負責在台招募車手，吳男則經營台中一家科技公司作為水房據點，組織面交取款及收水車手共7人。
詐騙集團透過Telegram、FaceTime等軟體串接車手與盤口成員，根據水單資料安排被害人面交款項。泰達幣總額由吳男聯繫幣商匯入指定電子錢包，車手收取現金後將泰達幣轉至詐騙集團掌控的電子錢包，並將現金透過收水人員上繳吳男的水房窗口。
吳男按取款總額的0.5%-0.6%支付收水人員薪酬，每日支付車手司機3千至5千元薪資，並依泰達幣交易量抽取0.1%匯差報酬，將現金交予「姐」指派的收款人員。同時，盤口機房集團將詐騙款項總額的1.5%再分配給張男、蔡男及吳男，整套運作精密，成功隱匿5169萬元犯罪所得。
檢方今日依詐欺罪、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪名，對張男、吳男等8人提起公訴，檢方呼籲，近年詐欺與洗錢集團常假借科技公司或投資顧問公司等合法外觀作掩護，作為資金流轉與車手調度中樞，並假冒幣商安排面交交易，誘使被害人交付現金後迅速轉帳隱匿金流，讓被害人誤信完成合法交易，此類犯罪手法層出不窮，民眾應保持警惕。
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