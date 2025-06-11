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假投資詐騙約娃娃機店面交100萬 彰警逮車手

中央社／ 彰化11日電

彰化縣警察局芳苑分局轄區員警日前在網路發現疑似假投資詐騙廣告並聯繫，對方相約娃娃機店面交新台幣100萬元投資款項，埋伏員警趁機逮捕取款車手，依詐欺等罪嫌送辦。

芳苑警分局今天發布新聞稿指出，芳苑派出所員警日前網路巡邏時，發現疑有假投資詐騙廣告，隨即加入對方聯繫方式，對方以投資貿易融資為由，約在台中市1間娃娃機店面交100萬元。

芳苑派出所長冀緜長率警員蔡佳修等3人，昨天中午前往現場埋伏等候，將前來取款的54歲李姓詐騙車手逮捕，並查扣偽造投資收據及合約等，依詐欺等罪嫌移送台中地方檢察署偵辦。

芳苑警分局長宋俊良表示，打詐專法詐欺犯罪危害防制條例已於去年上路，政府提高詐欺刑度，許多車手不僅遭重判，還得面臨鉅額賠償；警政署今年4月起實施「百斬計畫獎5萬」專案，民眾向警方檢舉車手，於拘提或逮捕移送後，可獲頒5萬元檢舉獎金。

車手 詐欺 娃娃機

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