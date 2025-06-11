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黃仁勳假粉專詐千萬 偶像劇執行製作被逮
曾在多家電視台任執行製作的李能謙，涉嫌替詐騙集團製作假冒黃仁勳的臉書粉專廣告，並操作假帳號按讚與追蹤數衝流量，上百位民眾疑因此上當，受騙一千三百萬。新北市刑大昨天南北同步搜索逮捕李等六人，依詐欺罪嫌偵辦中。
五十歲李能謙早年在多家電視台擔任過執行製作，曾參與拍攝「情深深雨濛濛」、「貧窮貴公子」等多部知名戲劇，業界小有名氣；妻子劉香君是知名女演員，曾演出多部八點檔及連續劇。
李目前在台北與人合夥成立一家科技公司，並擔任科技總監，自己另在南部成立一處工作室，昨天李和一名小編在高雄被警方帶回，另四人是台北公司員工，在北部被拘提。
新北市刑大偵辦民眾遭假冒ＡＩ教父黃仁勳臉書投資廣告詐騙，調查發現，詐團涉假冒黃仁勳名義設立臉書粉專，以代操外匯期貨吸引民眾加入投資。
警方深入追查，這些假冒黃仁勳的臉書投資廣告，皆由設於台北市的某行銷科技有限公司製作，在該公司任職科技總監的李能謙，還透過臉書假帳號操作按讚與追蹤數衝流量製造可信度，有民眾因此上當落入詐團陷阱；經警方初步估算，至少上百民眾受害，遭騙金額約一千三百萬元。
新北市刑大蒐證後，報請台北地檢署指揮，昨天上午持搜索票及拘票，在台北帶回四人，另南下會同高雄市刑大同步搜索，在高雄市大寮區鐵皮屋的工作室拘提李能謙及小編，帶回新北市刑大調查。
據了解，李被逮捕時否認有任何不法，昨晚暫停偵詢，妻子劉香君未前往探視；警方今天依詐欺罪移送台北地檢署，相關人涉案情節待檢方調查釐清。
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