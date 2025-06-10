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「印尼女友很辛苦」竟是一場詐騙 雲林郵局行員警覺阻詐

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導

詐騙案件層出不窮，新住民可能因語言、文化差異受騙，雲林郵局今與雲林縣社會關懷協會合作，教導新住民防範詐騙。圖／雲林郵局提供
詐騙案件層出不窮，新住民可能因語言、文化差異受騙，雲林郵局今與雲林縣社會關懷協會合作，教導新住民防範詐騙。圖／雲林郵局提供

雲林郵局橋頭分局日前有一名存戶突臨櫃要匯款20萬元給在印尼女友，行員警覺有異，立刻報警，才發現該名存戶上了典型「愛情詐騙」的當，因詐騙案件層出不窮，新住民可能因語言、文化差異受騙，雲林郵局今與雲林縣社會關懷協會合作，教導新住民防範詐騙。

橋頭郵局日前有存戶心急臨櫃要匯款20萬元給一名女子，並告訴行員「女友在印尼生活很辛苦」，行員察覺有異，立刻報警，警方一問才知該名存戶在網路上認識一名女子，聊天數日後便自稱男女友，女子稱在印尼生活困苦，存戶才著急想匯款，是典型愛情詐騙手法，幸行員機警報警，成功阻詐。

詐騙手法層出不窮，甚至有假冒郵局客服人員的詐騙案件，其中又以愛情詐騙、投資詐騙最多，打詐儀表板統計，雲林縣今年5月受理詐騙案件52件，被詐金額有1400多萬元，雖然警政單位、金融機構不斷宣導，仍持續有民眾受騙，考量新住民可能因語言文化差異，無法即時獲得防詐資訊，雲林郵局今舉辦講座，針對新住民推廣金融知識和防詐意識。

雲林郵局講師一一解析行員在第一線常遇到的詐騙案例，並教導學員如何掌握帳戶安全，一名新住民對於原來有這麼多詐騙手法感到訝異，直呼以後一定要小心。雲林郵局局長翁曉慧表示，金融防詐不該只是專家的話術，應普及在基層宣導，讓每一個人都能學得守護自己財產的重要技術。

詐騙案件層出不窮，新住民可能因語言、文化差異受騙，雲林郵局今與雲林縣社會關懷協會合作，教導新住民防範詐騙。圖／雲林郵局提供
詐騙案件層出不窮，新住民可能因語言、文化差異受騙，雲林郵局今與雲林縣社會關懷協會合作，教導新住民防範詐騙。圖／雲林郵局提供

雲林 郵局 詐騙 愛情 女友 印尼

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