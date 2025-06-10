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影／假冒黃仁勳投資廣告詐騙上千萬 劉香君丈夫李能謙遭逮
女星劉香君丈夫、電視台前執行製作李能謙，竟替詐團製作假冒黃仁勳的臉書粉專廣告，並透過假帳號操作按讚與追蹤數，導致上百民眾受騙損失 1300萬。新北刑大兵分多路南下高雄搜索，逮捕擔任科技總監的李能謙及共犯6人，詢後依詐欺罪嫌送辦。
據了解，曾任職多家電視台擔任執行製作的李能謙（50歲），曾參與拍攝過「情深深雨濛濛」、「貧窮貴公子」等多部知名戲劇。妻子劉香君則是知名女演員，演出多部八點檔及連續劇。
新北市刑大日前偵辦假投資詐騙案，發現許多民眾遭假冒黃仁勳臉書投資廣告詐騙，新北刑大報請台北地檢署指揮偵辦，經查這些假冒黃仁勳的臉書投資廣告，皆由設於台北市的皇御科技有限公司製作，並由在該公司任職科技總監的李能謙，透過臉書假帳號操作按讚與追蹤數，操弄假帳號增粉製造可信度，誘騙民眾上當落入詐團陷阱。
警方經多日蒐證後，今天上午持搜索票及拘票南下高雄，會同高雄市刑大兵分多路同步搜索6處據點，當場逮捕擔任科技總監的李能謙及共犯等6人，目前已將李男等6名嫌犯帶回新北市刑大，李能謙涉案情節仍待警方調查釐清。
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