快訊

獨／五月天將合體F4日期曝光！強強攜手「回到那一天」

新冠高峰提早報到！上周7萬人就醫 重症、死亡例攀升「創今年新高」

WWDC 2025／蘋果iOS 26「液態玻璃」介面陷災難？他曝iPhone常用功能變更糟

聽新聞
0:00 / 0:00

影／假冒黃仁勳投資廣告詐騙上千萬 劉香君丈夫李能謙遭逮

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

女星劉香君丈夫、電視台前執行製作李能謙，竟替詐團製作假冒黃仁勳的臉書粉專廣告，並透過假帳號操作按讚與追蹤數，導致上百民眾受騙損失 1300萬。新北刑大兵分多路南下高雄搜索，逮捕擔任科技總監的李能謙及共犯6人，詢後依詐欺罪嫌送辦。

據了解，曾任職多家電視台擔任執行製作的李能謙（50歲），曾參與拍攝過「情深深雨濛濛」、「貧窮貴公子」等多部知名戲劇。妻子劉香君則是知名女演員，演出多部八點檔及連續劇。

新北市刑大日前偵辦假投資詐騙案，發現許多民眾遭假冒黃仁勳臉書投資廣告詐騙，新北刑大報請台北地檢署指揮偵辦，經查這些假冒黃仁勳的臉書投資廣告，皆由設於台北市的皇御科技有限公司製作，並由在該公司任職科技總監的李能謙，透過臉書假帳號操作按讚與追蹤數，操弄假帳號增粉製造可信度，誘騙民眾上當落入詐團陷阱。

警方經多日蒐證後，今天上午持搜索票及拘票南下高雄，會同高雄市刑大兵分多路同步搜索6處據點，當場逮捕擔任科技總監的李能謙及共犯等6人，目前已將李男等6名嫌犯帶回新北市刑大，李能謙涉案情節仍待警方調查釐清。

擔任科技總監的李能謙涉嫌假冒黃仁勳製作假投資廣告。記者黃子騰／翻攝
擔任科技總監的李能謙涉嫌假冒黃仁勳製作假投資廣告。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大至高雄這間鐵皮屋逮捕李能謙等6人。記者黃子騰／翻攝
新北市刑大至高雄這間鐵皮屋逮捕李能謙等6人。記者黃子騰／翻攝
李能謙涉嫌假冒黃仁勳製作假投資廣告。記者黃子騰／翻攝
李能謙涉嫌假冒黃仁勳製作假投資廣告。記者黃子騰／翻攝

詐騙集團 詐騙 詐欺 廣告 女星 丈夫

延伸閱讀

竹科實中學生團隊 勇奪VEX AI機器人賽創新獎

輝達總部卡關？網評「西瓜又搞砸」：打爛一手好牌

輝達執行長黃仁勳喊：投資英國AI領域

Switch 2拆解 台鏈大贏家 任天堂傳向供應鏈追加訂單

相關新聞

影／假冒黃仁勳投資廣告詐騙上千萬 劉香君丈夫李能謙遭逮

女星劉香君丈夫、電視台前執行製作李能謙，竟替詐團製作假冒黃仁勳的臉書粉專廣告，並透過假帳號操作按讚與追蹤數，導致上百民眾...

被詐騙醒不過來！刑事局成立諮詢小組找潛在被害人 攔阻5.5億

假投資詐騙橫行，刑事局前年起推動「潛在被害人查找計畫」，分析金流清查尚未報案的被害人，聯繫勸說報案，並成立「詐欺防制諮詢...

幫詐團製作臉書詐騙廣告 劉香君丈夫李能謙高雄遭逮

女星劉香君丈夫、知名製片人李能謙涉嫌成立數位科技行銷公司，製作投資詐騙粉專、假廣告等臉書一頁式詐騙，致民眾落入詐欺陷阱。...

影／75歲婦當詐團車手取款被逮 辯稱上網找工作...以為做證券業務

台北市7旬黃姓老婦擔任詐騙集團車手，向一名男子取款38萬8千元時被警方逮捕，稱上網應徵證券工作，依指示取款，不知是詐騙，...

影／諜對諜！南警監控手凝視詐團監控手 待他呼叫有警察已來不及

台南市警第五分局立人派出所於昨天在4小時破獲兩起假投資真詐欺案件，共逮捕3名犯嫌；其中一案的監控手已發現警察，邊通報「疑...

影／大熱天把自己關在汽車行李廂躲警察 詐騙同夥怕他悶死招了

新北市昨天高溫超過30度，1名詐騙集團未成年車手怕被警察抓到，竟然躲在轎車後行李廂，同夥被捕擔心他被悶死，趕緊主動告知員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。