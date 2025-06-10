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被詐騙醒不過來！刑事局成立諮詢小組找潛在被害人 攔阻5.5億
假投資詐騙橫行，刑事局前年起推動「潛在被害人查找計畫」，分析金流清查尚未報案的被害人，聯繫勸說報案，並成立「詐欺防制諮詢小組」，勸說仍深信詐騙集團說詞者，近兩年來攔阻5.5億元。
刑事局統計，前年6月28日起推動潛在被害人查找計畫，運用科技分析與資料交叉比對，識別高風險被害人，聯合地方警察機關勸阻，攔阻5.5億元，查獲376名車手，平均每名被害人財損下降6成。
刑事局發現，不少被害人面對警察數度訪談，仍心存懷疑甚至抗拒，今年初成立詐欺防制諮詢小組，由具實務經驗與心理訪談技巧官警組成，分析詐團話術模式、建立應對話術模板，並提供基層員警心理引導策略，協助突破被害人認知屏障，提升勸阻成功率。
據統計，詐欺防制諮詢小組成立迄今，勸阻潛在被害人455人，阻止匯款逾1.2億元，不少被害人配合警察誘捕詐團車手。警方舉例，60多歲吳姓老翁深信詐團所稱「保證獲利」、「出金需先繳稅」，經詐欺防制諮詢小組持續追訪與關懷，打消匯款念頭，表示「如果不是你們，我這輩子的積蓄就沒了，謝謝你們一直沒放棄我。」
刑事局說，接獲來源不明投資邀約應提高警覺，勿輕信匯款，有疑問撥打165反詐騙諮詢專線或向就近警察機關查證。
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