幫詐團製作臉書詐騙廣告 劉香君丈夫李能謙高雄遭逮

女星劉香君丈夫、知名製片人李能謙涉嫌成立數位科技行銷公司，製作投資詐騙粉專、假廣告等臉書一頁式詐騙，致民眾落入詐欺陷阱。新北市刑大今天上午南下會同高雄市刑大同步搜索6處據點，逮捕李男及共犯等6人，確切案情正由警方清查中。

據了解，曾任職多家電視台擔任製片人的李能謙（50歲），拍攝過「情深深雨濛濛」、「貧窮貴公子」等多部知名戲劇。妻子劉香君則是知名女演員，演出多部八點檔及連續劇。

新北市刑大偵辦詐團並溯源追查，發現李能謙成立的數位科技行銷公司，涉嫌製作假投資詐騙粉專、假廣告，導致許多民眾不慎落入詐騙陷阱。